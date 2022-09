Sustentação oral: o CNJ errou

Em 30 de agosto último, os membros do CNJ aprovaram ato normativo recomendando aos tribunais que recebam sustentações orais de advogados gravadas. Sim, é verdade, por mais que a notícia surpreenda: sustentações orais poderão ser gravadas e enviadas pelo menos 48 horas antes do julgamento, como já acontece no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta o relator do Ato Normativo, conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, que a medida respeita o princípio da garantia da duração razoável do processo, previsto no Inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, e sintoniza o Judiciário com a modernidade digital. A argumentação não se mostra convincente, pois o ritmo de trabalho de muitos juízes, não poucas vezes, é que impede a “duração razoável” de processos. De outra parte, os recursos tecnológicos devem servir como meios auxiliares do andamento dos processos, não como cerceadores da defesa.

A norma da sustentação oral gravada é incorreta na origem e poderá ser injusta na prática. Tem potencial para promover o absurdo de impedir que a defesa manifeste-se depois de ouvir a acusação ou que faça intervenções. Além do mais, o que assegurará que a gravação será realmente ouvida pelo julgador?

O CNJ, com a instrução em tela, parece ter ignorado o Estatuto da Advocacia, renovado pela Lei 14.365/2022, que ampliou o direito à sustentação oral de advogados. O novo texto estabelece que os defensores podem intervir “pela ordem” em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva na administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, “mediante intervenção pontual e sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações que influam na decisão”, como informou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Não se verá jamais, por impossível, uma intervenção “pela ordem” numa sustentação oral gravada antecipadamente. É evidente a forma como a defesa pode ser manietada uma vez que os tribunais adotem a recomendação do CNJ.

Defender oralmente o cliente perante o julgador é a essência da Advocacia, é o momento em que o advogado exerce suas habilidades argumentativas e interpelativas, põe em prática o saber jurídico adquirido ao longo da carreira e mostra sua capacidade de indignação diante de injustiças.

Peço licença para encerrar rememorando trecho de artigo publicado recentemente pelo professor Diogo Malan, que descreve a relevância da sustentação oral para a concretização da justiça: “A sustentação oral fomenta relevantes interesses públicos ao: 1) aperfeiçoar o processo de adjudicação da causa, pela reflexão coletiva dos julgadores e oportunidade de as partes explicarem, face a face, seus fundamentos jurídicos recursais; 2) assegurar o direito de audiência (day in court) das partes, em decorrência da atenção pessoal dispensada pelos integrantes do colegiado votante; 3) legitimar o julgamento recursal aos olhos da sociedade; e 4) educar as partes sobre os critérios decisórios dos julgadores – o que leva ao aumento da qualidade da litigância recursal a longo prazo”.

*Adib Kassouf Sad, advogado, secretário-geral da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. É membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Foi conselheiro secional e presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB SP