Suspender patentes e segredos industriais para salvar vidas é um consenso mundial

Oitenta e um ganhadores do Prêmio Nobel em áreas como Física, Química e Medicina apoiam a suspensão de patentes, segredos industriais e outros direitos de propriedade intelectual durante a pandemia de Covid-19. Um total de 59 ex-chefes de Estado, de países como França, Reino Unido, Espanha e Nova Zelândia, também manifestaram apoio a este tipo de suspensão.

Em junho de 2021, uma maioria de 355 parlamentares europeus aprovou uma resolução apoiando o avanço de uma negociação na Organização Mundial do Comércio (OMC) em favor da suspensão de direitos de propriedade intelectual. Mais de 100 países, entre eles EUA e China, já se posicionaram a favor desta medida.

Todos esses cientistas e autoridades políticas utilizam e valorizam o sistema de patentes. EUA e China lideram todos os rankings mundiais de patenteamento. Nenhum deles tem o menor interesse em acabar com a propriedade intelectual. No entanto, todos concordam que não podemos assistir um vírus devastar a humanidade enquanto o conhecimento capaz de detê-lo fica aprisionado em barreiras de propriedade intelectual.

Abrir esse conhecimento e deixa-lo circular é a ação mais coerente do ponto de vista da saúde global. É a melhor defesa contra variantes e novas ondas da pandemia. É o gesto mais humano, solidário e ético que se pode tomar neste momento. Ainda assim, alguns qualificam esse tipo de proposta como uma “violência” contra as empresas farmacêuticas.

Vejamos: o Covax, mecanismo que buscava garantir a solidariedade na distribuição de vacinas para 142 países, só atingiu 15% de sua meta original. Prometeu 2 bilhões de doses até o fim do ano e só entregou 300 milhões até setembro. Nos países mais pobres, apenas 2% da população foi vacinada. Profissionais de saúde em muitos lugares ainda atuam em UTIs lotadas, correndo risco elevado de contaminação por não estarem vacinados, e, muitos deles, estão entre as vítimas diárias.

Um dos medicamentos recentemente recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para tratamentos de casos graves, o Tocilizumabe, está em falta há vários meses. A OMS fez um apelo público à empresa Roche, detentora dos direitos de produção, para que compartilhe o know-how para garantir diversificação da produção e ampliação do acesso a essa terapia em meio à ameaça da variante Delta. Mas nada mudou.

A escassez de produtos de saúde impera na maior parte do planeta enquanto as grandes farmacêuticas anunciam lucros de U$ 33,5 bilhões (Pfizer) e U$ 19,2 bilhões (Moderna) só com a venda de vacinas. Essas empresas não desenvolveram as vacinas sozinhas, se beneficiaram de pesquisas públicas e também de compras antecipadas de governos. No total, receberam aportes que somam US$ 108,8 bilhões em dinheiro público. Os verdadeiros incentivos para estas empresas vieram desses arranjos e não do sistema de propriedade intelectual.

Tais empresas seguem privilegiando as vendas para países ricos, inclusive aumentando os preços para a venda de doses de reforço. Se recusam a cooperar com as iniciativas propostas pela OMS para facilitar o compartilhamento de conhecimento e a transferência de tecnologia. Inviabilizam o uso do mecanismo humanitário do Covax, criado para atender as populações mais excluídas.

É absurdo que a violência dessa desigualdade que devastou e continua devastando tantas famílias seja ofuscada por uma falsa “violência” contra os monopólios de empresas que só enxergam na pandemia uma oportunidade de negócio, sem se preocupar com as consequências humanas.

Se, assim que aprovadas as vacinas de mRNA, o conhecimento sobre como produzi-las tivesse sido compartilhado abertamente, livre de patentes, já teríamos hoje um abastecimento mais sustentável e muitas vidas teriam sido salvas. Se, para garantir que isso aconteça é necessário estabelecer certas responsabilidades de compartilhamento para as empresas, que assim seja. O Brasil já está caminhando nessa direção com a lei 14.200/2021. Mas ainda resta ao Congresso Nacional remover os vetos da Presidência da República.

Katherine Tai, Representante Comercial do governo dos EUA, país sede das maiores empresas farmacêuticas, disse em uma reunião na OMC em abril: “(…) O mercado mais uma vez falhou em atender as necessidades de saúde dos países em desenvolvimento (…) na condição de governos e líderes de instituições internacionais, os padrões mais elevados de coragem e sacrifícios são exigidos de nós em tempos de crise. O mesmo precisa ser demandado da indústria”.

Esse é um entendimento geral e a demanda por vacinas e medicamentos como bens comuns, livre de patentes, que beneficiem todos os povos, une políticos, cientistas, líderes religiosos, profissionais de saúde e sociedade civil. Portanto, a lei 14.200/2021 sem vetos, em nada afeta a credibilidade, o ambiente de inovação e as relações comerciais do Brasil com o resto do mundo. Ao contrário, é o caminho para que o país se torne inspiração e exemplo de como resolver uma desigualdade que já custou tantas vidas.

*Felipe Carvalho é coordenador da Campanha de Acesso a Medicamentos de Médicos Sem Fronteiras (MSF Brasil) e integrante do GTPI (Grupo de Trabalho em Propriedade Intelectual)