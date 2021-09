Supremo veda abate de animais apreendidos por maus-tratos

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal vedou o abate de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, apreendidos em situação de maus-tratos. A corte seguiu o entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes, e declarou a inconstitucionalidade de quaisquer interpretações da legislação ambiental que autorizem o sacrifício dos animais.

A decisão foi proferida em sessão virtual encerrada na sexta, 17, no âmbito de ação ajuizada pelo Partido Republicano da Ordem Nacional (PROS). Em março de 2020, Gilmar havia concedido liminar para suspender decisões administrativas ou judiciais que autorizavam o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos.

Em voto depositado no plenário virtual da corte, Gilmar afirmou que a Constituição Federal é expressa ao impor à coletividade e ao poder público o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. As informações foram divulgadas pelo STF.

Na avaliação do magistrado, decisões judiciais que autorizam o abate afrontam artigo da Constituição que impõe ao poder público o dever de proteção da fauna e da flora e proíbe as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Segundo o ministro, o sacrifício de animais pode ser justificado em alguns casos, como atividades de criação para consumo, sacrifício em rituais religiosos ou abate em casos comprovados de doenças, pragas ou outros riscos sanitários. Nessas hipóteses, o STF tem se utilizado do princípio da proporcionalidade, de forma a evitar que os atos sejam praticados com excessos ou crueldades que causem sofrimento injustificado aos animais.

O relator também destacou que, de acordo com a Lei dos Crimes Ambientais, os animais apreendidos devem ser reintegrados preferencialmente ao seu habitat natural ou entregues a instituições adequadas, como jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas.

No entanto, autoridades têm se utilizado da norma de proteção em sentido inverso ao estabelecido pela Constituição, para determinar a opção preferencial de abate de animais apreendidos em situação de risco, ponderou Gilmar.

Ainda segundo o ministro, as decisões judiciais e as interpretações administrativas que justificam o abate também violam o princípio da legalidade, uma vez que não há autorização legal expressa para o abate de animais no caso específico.