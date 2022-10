Supremo vai julgar se é constitucional separação obrigatória de bens no casamento de idosos acima de 70

O Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral à discussão sobre a constitucionalidade do regime de separação obrigatória de bens no casamento para pessoas com mais de 70 anos. A decisão, que data do dia 29 de setembro, teve a concordância de todos os ministros – com exceção de Ricardo Lewandowski, que foi vencido.

O debate foi levado para a Corte em um processo de inventário. A convivente do falecido ingressou no processo de primeira instância, que tramita em Bauru (interior de São Paulo), pedindo para participar da partilha de bens. Ela afirma que foi companheira do homem de setembro de 2002 até janeiro de 2014, quando ele faleceu, e pede na Justiça o reconhecimento da união estável. A lei brasileira, nesse caso, aplica o regime da comunhão parcial de bens.

De acordo com a última decisão do processo, assinada pela juíza Ana Carla Criscione dos Santos, da 1ª Vara de Família de Bauru, o valor total dos bens deixados pelo homem é de R$ 38 milhões.

Contudo, quando a convivente alega ter começado sua relação com falecido, ele já estava com mais de 70 anos. Por isso, para ele é obrigatório o regime de separação obrigatória de bens, como estabelece o Código Civil. O intuito desse dispositivo é proteger o patrimônio da pessoa idosa e também dos seus herdeiros.

Na primeira instância, a companheira conseguiu o direito de participar da partilha. Isso porque o juiz do caso reconheceu que, aos 70 anos, a pessoa ‘é plenamente capaz para o exercício de todos os atos da vida civil e para a livre disposição de seus bens’ e a separação obrigatória de bens ‘fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade’, divulgou o STF. Foi reconhecido que a separação obrigatória era inconstitucional apenas naquele caso.

Contudo, a pedido dos demais herdeiros, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão, retirando a convivente da partilha. Ela recorreu ao STF através de recurso extraordinário, arguindo a tese de inconstitucionalidade da regra do Código Civil, e o caso ganhou repercussão geral no último dia 29. Quando o Supremo reconhece essa condição, todos os processos que discutem o assunto devem ser suspensos até que a Corte decida a seu respeito.

Até a publicação da reportagem, o recurso não foi pautado para julgamento.