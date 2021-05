Supremo Tribunal Federal: decidindo pela saúde dos brasileiros

No último dia 29 de abril, o Brasil ultrapassou a marca de 400 mil mortos em decorrência do novo coronavírus. Uma tragédia humanitária, que se prolonga há mais de um ano e nos desafia diariamente a buscar soluções.

Embora não exista uma ação única capaz de nos resgatar deste abismo, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem em mãos uma decisão que pode dar ao país melhores condições para combater a covid-19: o fim da extensão de patentes de medicamentos. O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529, que será reiniciado nesta quarta-feira (5), pode acabar com a ampliação do prazo de produção exclusiva de alguns medicamentos – afetando diretamente o preço e a sua disponibilidade, inclusive daqueles utilizados no tratamento de sintomas de pacientes vítimas da covid.

É o caso do Sugamadex – utilizado em situações de intubação -, do anti-inflamatório Tocilizumabe – eficaz para pacientes graves de Covid-19 – e do anticoagulante Rivaroxabana, recomendado pela OMS para tratar sintomas do novo coronavírus. Todos são fundamentais para o enfrentamento da pior fase da pandemia no país e poderiam já ter suas versões genéricas disponíveis e disputando o mercado. No caso da Rivaroxabana, a derrubada da extensão de patentes permitirá que pelo menos oito laboratórios, já autorizados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), possam oferecer o medicamento em um prazo de 15 a 90 dias. A matemática é simples: mais oferta, menor preço.

A possibilidade de ampliação de patentes não é apenas incompreensível para a situação que estamos vivendo no Brasil, mas uma exclusiva das terras tupiniquins. O atual monopólio somente é possível graças a uma legislação que contraria a Constituição Federal, vai de encontro às práticas e tratados internacionais, e, como uma boa jabuticaba, existe apenas no Brasil. Grupos como o Movimento Medicamento Acessível, formado por associações de pacientes, médicos, juristas e especialistas, lutam pelo acesso universal à saúde e para que o interesse financeiro não se sobreponha ao bem-estar coletivo.

A posição tem o respaldo do Ministério da Saúde, que se manifestou favorável ao fim da extensão de patentes, afirmando que a decisão impacta diretamente na sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS). A economia para os cofres públicos, segundo estudos da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), seria bilionária.

É preciso considerar, também, outra faceta da crise do coronavírus: o impacto direto no emprego e na renda dos brasileiros. Medidas restritivas, fundamentais para o controle da pandemia, criaram uma taxa de desemprego de 14,4% no país, o maior contingente desde 2012, quando começou a série histórica do IBGE.

Visto que a extensão de patentes de medicamentos é imoral e inconstitucional, não me restam dúvidas de que a Suprema Corte manterá sua posição de defesa da saúde dos brasileiros, tomando a decisão correta e seguindo a posição do relator do processo, ministro Dias Toffoli, retirando definitivamente da lei de patentes brasileira o parágrafo único do Art. 40, que distorce um sistema legal de tamanha importância para o SUS, para a saúde dos brasileiros e para a competição justa entre as empresas farmacêuticas no Brasil.

*Reginaldo Arcuri, porta-voz do Movimento Medicamento Acessível