Supremo reduz para no máximo três anos pena para importação de medicamento sem registro

Em julgamento encerrado na quarta-feira, 24, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou desproporcional a pena de dez a 15 anos de prisão para quem importar medicamentos sem registro, como previa a Lei n° 9.677/1998. Os ministros decidiram que a dosimetria deve seguir o intervalo previsto na redação original do Código Penal, ou seja, de um a três anos.

Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, relator do caso, lembrou que a Constituição veda penas cruéis e prevê a individualização das sanções.

“Temos problema de crueldade, de individualização e também de proporcionalidade”, disse Barroso. “O excesso aqui salta aos olhos. A pena mínima da comercialização de medicamentos sem registro é maior do que a prevista para estupro de vulnerável, extorsão mediante sequestro e a tortura seguida de morte”, acrescentou.

O assunto foi discutido em um recurso especial, com origem no Rio Grande do Sul, que teve a repercussão geral reconhecida – isto é, o entendimento fixado vale como jurisprudência para novos casos. No caso em tela, ao considerar inconstitucional a ‘elevada pena-base’, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) beneficiou um homem processado pelo crime e usou como parâmetro a chamada Lei de Drogas para definir a pena.

No Supremo, a discussão girou em torno da solução para o vácuo aberto com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, votada pela maioria do plenário.

Barroso chegou a sugerir a aplicação de um dispositivo análogo, como fez o TRF4 ao recorrer à Lei de Drogas, propondo a adoção da pena prevista para o crime de contrabando.

No entanto, o ministro Alexandre de Moraes considerou que a solução poderia gerar insegurança jurídica e abriu a divergência vencedora para retorno à redação anterior da lei.

A tese fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão de 10 a 15 anos), na hipótese prevista no seu § 1º, B, inciso I, que versa sobre importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para essa situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão de 1 a 3 anos, multa)”.