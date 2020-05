Supremo Poder Federal

O Supremo Tribunal Federal, através de decisão liminar, determinou a suspensão da nomeação do Delegado Federal Alexandre Ramagem, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal.

O indicado preenchia todos os requisitos para sua nomeação, conforme prevê a Lei 9.266/96, que em seu art. 2º-C, dispõe: “O cargo de diretor-geral, nomeado pelo presidente da República, é privativo de delegado de Polícia Federal integrante da classe especial”.

Frise-se que o delegado que seria nomeado era chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) não havendo nada que o desabonasse.

Então, se a nomeação é ato discricionário do presidente da República, privativo de Delegado da Polícia Federal – classe especial, o que motivou o deferimento da liminar?

Primeiramente um ultra-ativismo judicial, que com todo respeito à Suprema Corte, tem ocorrido nos últimos anos, em decisões que interferem diretamente na competência dos outros Poderes da República, chegando, a meu ver, imiscuir na função Legislativa, a exemplo da criação do crime de homofobia e transfobia, a discriminação do aborto até o terceiro mês de gravides, a prisão em segundo grau, entre outras.

Da mesma sorte, o ativismo ocorreu contra o Poder Executivo, a exemplo da suspensão, liminar, do indulto Natalino concedido na época pelo presidente Temer (depois revogada pela corte) e a proibição da deputada Christiane Brasil para o cargo de Ministra do trabalho, por ter sido alvo de duas ações trabalhistas.

Voltando ao caso concreto, consta na decisão suspensiva, que o presidente teria, ao indicar Delegado Ramagem, violado princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e interesse público, baseado nas declarações à imprensa, o ex-ministro Moro, que “O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele que ele pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência, seja diretor-geral, superintendente e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação.”

Destaca-se que a decisão foi concedida em Mandado de Segurança Coletivo interposto pelo PDT, o qual, apesar de sua legitimidade de Partido Político para impetração da ação Mandamental, não dispensa o requisito do Direito Líquido e Certo, além da prova pré-constituída.

Para os leitores leigos, explica-se, de maneira superficial, que o direito líquido e certo é aquele que não necessita da comprovação de sua existência, dispensando a dilação probatória, a prova deve ser pré-constituída no ajuizamento da ação.

Sendo assim, a meu ver, com a devida vênia, não há prova pré-constituída. A fala do ex-juiz e do ex-ministro aos órgãos de imprensa está sendo alvo de investigação, em fase embrionária, a pedido do Procurador Geral da República contra ele o presidente Bolsonaro, para que se comprove a veracidade das afirmações.

Lado outro, o fato de o Delegado Ramagem ter ligações com a família do presidente da República não o desqualifica para o cargo, e nem fere princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade. Se assim fosse a nomeação somente poderia recair sobre pessoas desconhecidas do presidente e de quaisquer políticos.

O ativismo judicial tem afastado o STF de seu mister, guardião da Constituição, transformando-o em um Supremo Poder da República, em dissonância com princípio da separação dos Poderes.

*Bady Curi Neto, advogado fundador do Escritório Bady Curi Advocacia Empresarial, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e professor universitário