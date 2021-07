Supremo no Tiktok

O Supremo Tribunal Federal anunciou nesta terça-feira, 13, perfil recém-criado pela Corte no TikTok para aproximar ‘novos públicos’ do dia a dia da mais alta instância do Judiciário. Em nota, o tribunal destacou o alcance da rede entre o ‘público jovem’ e indicou que o objetivo é divulgar informações sobre as decisões da Corte de forma acessível.

O primeiro vídeo compartilhado no perfil é um ‘diálogo’ entre obras de arte como a Monalisa e a Moça com Brinco de Pérola dando as boas-vindas à escultura A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, localizada em frente ao Supremo, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

A corte também divulgou um vídeo em que desmente uma notícia falsa relacionada à decisão do STF que estabeleceu a competência concorrente da União, Estados e municípios para decretar medidas restritivas para conter a pandemia da covid-19. O presidente Jair Bolsonaro e seus aliados já distorceram o entendimento do Supremo para se eximir das responsabilidades relacionadas ao combate à crise sanitária.

Outro assunto já abordado pelo STF no Tiktok é a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga aberta na corte com a aposentadoria do decano Marco Aurélio Mello.