Supremo já tem maioria para negar ação que pede ‘justificativa concreta’ para aprovação de regime de urgência pelo Congresso

O Plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para negar uma ação em que o Partido Verde pede que seja exigida ‘justificativa concreta’ para aprovação de regime de urgência em propostas que tramitam no Congresso Nacional.

Cinco ministros já acompanharam o entendimento do relator, Edson Fachin, no sentido de que a previsão de um regime de urgência ‘que reduza as formalidades processuais em casos específicos’, reconhecido pela maioria, não ofende o devido processo legislativo.

“É indevido, porém, exigir que dessa opção haja fundamentação adicional, porque necessariamente imporia um controle jurisdicional sobre esse ato”, ponderou o ministro em seu voto.

O caso é discutido no Plenário virtual, no qual os ministros depositam seus votos à distância. A análise do caso teve início no dia 8 e tem previsão para terminar nesta quarta-feira, 20. Até o momento, votaram junto de Fachin os ministros Gilmar Mendes, Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Cármen Lúcia.

A ação analisada pelos ministros do STF foi impetrada pelo PV e abastecida com um pedido adicional após a Câmara aprovar, no dia 9 de março, regime de urgência para o projeto de lei 191/2020, que busca regulamentar a mineração em terras indígenas.

A legenda pediu que a corte retirasse a urgência da proposta – a qual é criticada por especialistas e considerada ‘inconstitucional’ pelo Ministério Público Federal. Uma vez que a ação do PV foi julgada improcedente pelos ministros, a segunda solicitação do partido acabou prejudicada.

O argumento do partido é o de que, apesar de o regime de urgência previsto nos regimentos da Câmara e do Senado ter ‘hipóteses taxativas’, ‘haveria nas casas legislativas uma prática de atribuir o rito a qualquer proposição’. O PV sustentou que o regime é usado para encurtar o debate nas casas legislativas, dispensando a apresentação de pareceres das comissões, em ‘uma grave interferência no devido processo legislativo’.

Nessa linha, a legenda argumentou que seria necessário, sempre que se invocasse o regime, indicar o fundamento regimental. Enquanto pedia uma medida cautelar para suspender decisões não justificadas que aprovaram o regime de urgência, o partido requereu, no mérito, que fosse exigida a apresentação de justificativa concreta para a conversão do regime ordinário de tramitação dos textos.

Ao analisar o caso, Fachin se manifestou no sentido de que ‘apenas os membros do Poder Legislativo é que devem decidir o melhor momento para submeter um tema à votação’. “Por caber exclusivamente à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal o juízo acerca da suficiência das razões para uma determinada opção legislativa, a esses órgãos cabe, com exclusividade, a prerrogativa de definir o momento em que a votação será realizada”, ponderou o ministro em seu voto.

O ministro lembrou que, segundo a jurisprudência desta Corte, cabe exclusivamente às Casas do Congresso Nacional definir o momento em que uma votação deve ser realizada. “Sendo constitucional a previsão de um regime de urgência e não cabendo ao Poder Judiciário examinar concretamente as razões que justificam sua adoção, são constitucionais os dispositivos regimentais adotados”, ponderou.

O ministro chegou a indicar que tal conclusão, no entanto, não significa que textos aprovados pelo Legislativo – inclusive o que trata da mineração em terras indígenas – ‘sejam imunes ao controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário’ e nem que eventuais vícios durante a tramitação das propostas não possam ser examinados pela corte máxima.

“O respeito à autonomia Congressual, consagrada na deferência às opções regimentais, é medida de fomento ao controle interno de constitucionalidade. Ela não reduz em nada a garantia de inafastabilidade, nem transfere o dever do Supremo Tribunal Federal de proteger os direitos fundamentais”, ressaltou Fachin.