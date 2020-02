Supremo garante a policial acesso a termos de delação premiada que o incriminem

Os ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal garantiram a um policial civil de São Paulo investigado pela suposta prática do crime de corrupção passiva o direito de acesso a termos de delação premiada que citem seu nome, desde que já tenham sido juntados aos autos e não prejudiquem diligências em andamento. A decisão, unânime, foi tomada nesta terça, 4, no julgamento de agravo regimental na Reclamação (RCL) 30742.

As informações foram divulgadas no site do Supremo – Processo relacionado: Rcl 30742

Na reclamação, a defesa do policial sustenta que o juízo da 1.ª Vara Criminal de Americana (SP) havia impedido o acesso aos depoimentos de delatores que o citaram, o que representaria desrespeito à Súmula Vinculante 14, que garante ao defensor acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Em 2018, o relator do caso, ministro Ricardo Lewandowski, negou seguimento à reclamação, com o entendimento de que a súmula vinculante em questão garante o acesso a elementos de prova, e não a delações, que seriam meios de obtenção de prova.

O recurso contra essa decisão individual começou a ser julgado em ambiente virtual, mas um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes levou o caso à sessão presencial.

Em abril de 2019, Gilmar, ao votar pelo provimento parcial do agravo, salientou que o Plenário do STF entende que o delatado ‘tem direito a acessar elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito’.

Para o ministro, devem estar presentes dois requisitos: a delação deve apontar a responsabilidade criminal do requerente e não deve prejudicar diligências em andamento.

O julgamento foi suspenso na ocasião.

Na sessão desta terça, Lewandowski reajustou seu voto para garantir ao delatado o direito aos depoimentos que o incriminem.

Ele lembrou que a jurisprudência da Segunda Turma garante ao agravante, com fundamento na Súmula Vinculante 14, o acesso a todos os elementos de provas já documentados nos autos, incluindo gravações audiovisuais de colaborações de outros réus, para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos de delação.

Ao concordar com esse entendimento, o ministro Edson Fachin observou que os atos de colaboração premiada têm potencial demonstrativo e funcionam como fontes válidas de convicção do juiz, a depender, em cada caso, de valoração motivada.

Para Fachin, o caso se encaixa na definição da Súmula Vinculante 14.

A presidente da Turma, Cármen Lúcia, também entendeu que houve ‘desrespeito à súmula vinculante apontada e que deve ser garantido o acesso a todos os depoimentos que citam o autor, à exceção dos que estejam pendentes de diligências’.