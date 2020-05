Supremo forma maioria para limitar MP do ‘salvo-conduto’ e enquadrar desrespeito à ciência como erro grosseiro A posição da Corte pró-ciência foi interpretada como um duro recado contra o tratamento defendido por Bolsonaro à base de cloroquina no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus; segundo a OMS, o medicamento não tem a eficácia comprovada no combate à covid-19.