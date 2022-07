Supremo desmente bolsonarista que atribuiu a Gilmar presidência de igreja de Minas com faturamento de R$ 2,5 milhões STF informou nesta sexta-feira, 8, que investigado no inquérito das fake news fez 'falsa ligação' ao confundir um homônimo do ministro e sugere simples consulta ao site da Receita para se verificar que uma pessoa com o mesmo nome de Gilmar Mendes aparece como presidente da igreja