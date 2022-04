Supremo derruba condenação de homem preso por furto de quatro desodorantes e duas giletes

Por maioria de votos, os ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiram absolver um homem condenado a um ano, quatro meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semi-aberto, pelo furto de quatro desodorantes e duas lâminas de barbear. Os ministros acompanharam o voto do decano, Gilmar Mendes, que defendeu a aplicação do princípio de insignificância no caso.

“Não é razoável que o direito penal e todo aparelho do Estado, polícia e o estado-juiz, movimentem-se no sentido de atribuir relevância à hipótese de tentativa de subtração de quatro desodorantes e duas aparelhos de barbear no valor de R$ 114”, ponderou Gilmar durante o julgamento, realizado nesta terça-feira, 5.

Os ministros André Mendonça e Edson Fachin acompanharam o entendimento de Gilmar. O relator do caso, ministro Ricardo Lewandowski, restou vencido, assim como o ministro Kassio Nunes Marques, que seguiu seu entendimento.

O caso chegou ao Supremo após a Defensoria Pública da União questionar decisão da Quinta Turma do STJ. Àquela corte, a defensoria destacou que trata-se de um ‘crime impossível’ vez que os objetos furtados foram devolvidos, sem que houvesse prejuízo à rede de supermercados em que foi registrado o delito.

No início do mês, o relator do caso, ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus de ofício para que a pena privativa de liberdade imposta ao réu fosse cumprida inicialmente em regime aberto e não semi-aberto, como decidido pela primeira instância.

Segundo Lewandowski, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio de insignificância no caso em questão, as instâncias anteriores ressaltaram a ‘contumácia (do réu) na prática do delito em questão’.

No entanto, o ministro lembrou que, em casos em que o juízo considera ‘socialmente indesejável’ a aplicação do princípio da insignificância por furto, a sanção privativa de liberdade deve ser fixada em regime inicial aberto.

Por outro lado, Gilmar Mendes foi além e defendeu que o réu fosse absolvido, por se tratar de um ‘caso exemplar em que não há qualquer demonstração da lesividade material da conduta’.

Ressaltando ainda que a conduta do homem era ‘atípica’, o decano ressaltou: “Não caberia ao direito penal, como instrumento de controle mais rígido e duro, ocupar-se de condutas insignificantes que ofendam com o mínimo grau de lesividade o bem jurídico tutelado”.