DIRETO DO PLENÁRIO: Ministros decidem como Bolsonaro vai depor no inquérito sobre interferências na PF que Moro denunciou

O Supremo Tribunal Federal pode retomar nesta quarta-feira, 6, o julgamento que vai decidir sobre a forma de depoimento do presidente Jair Bolsonaro – se presencialmente ou por escrito – no âmbito do inquérito que apura suposta tentativa de interferência política do chefe do Executivo na PF. O caso consta na pauta da sessão plenária prevista para esta tarde, a partir das 14h, sendo que a decisão pode ainda impactar outras investigações contra Bolsonaro que tramitam junto à corte máxima.

Além do inquérito chamado ‘Moro x Bolsonaro’ – em razão de ter sido aberto na esteira da renúncia do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro -, o presidente é alvo de três investigações: a sobre suposta prevaricação no caso Covaxin; a que mira os ataques e ameaças do chefe do Executivo às urnas eletrônicas, que é ligado ao famoso inquérito das fake news; e a sobre vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal.

Como mostrou o Estadão na semana passada, segundo um interlocutor dos ministros, a tendência na Corte é de que seja mantido o entendimento defendido pelo ex-ministro Celso de Mello, que conduziu o inquérito como relator até sua aposentadoria. O ex-decano defendeu a posição de uma oitiva presencial para o presidente da República e do envio de perguntas pelo ex-ministro Sérgio Moro, pivô da investigação.

Com a matéria parada há quase um ano no STF, os magistrados não têm pressa em julgá-la e analisam com atenção os seus efeitos após o recuo tático de Bolsonaro costurado pelo ex-presidente Michel Temer (MDB).

Hoje o inquérito está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, um dos alvos preferenciais de Bolsonaro e aliados em razão de o gabinete do ministro abrigar diferentes apurações que sensíveis ao Palácio do Planalto. No final de julho, o magistrado determinou que a Polícia Federal retomasse o inquérito Moro x Bolsonaro, que estava parado desde setembro de 2020. Uma das últimas pendências da investigação é o depoimento do presidente.

Em dezembro do ano passado, Alexandre determinou o envio do caso ao Plenário do STF, para uma decisão colegiada, após a Advocacia-Geral da União (AGU) informar à Corte, no final de novembro de 2020, que o presidente havia ‘declinado do meio de defesa’ de se explicar às autoridades. Na ocasião, o órgão que defende os interesses do Planalto no Judiciário ainda pediu que o processo fosse logo encaminhado à PF para elaboração de relatório final.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou a favor do presidente, defendendo o direito de Bolsonaro de desistir de prestar depoimento no inquérito em que é investigado por suposta interferência política na Polícia Federal.

No entanto, na avaliação de Alexandre de Moraes, o investigado não pode deixar de ser submetido ao interrogatório policial, ainda que decida permanecer em silêncio. O ministro defendeu que a Constituição Federal não prevê o ‘direito de recusa prévia’ ao investigado ou réu.