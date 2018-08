Supremo confirma liminar que tirou da prisão fiscal da Carne Fraca

Os ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal acolheram o Habeas Corpus (HC) 151788, impetrado pela defesa de Juarez José de Santana, auditor fiscal do Ministério da Agricultura e Pecuária investigado no âmbito da Operação Carne Fraca.

A decisão, tomada nesta terça, 14, ratifica liminar de junho, dada pelo ministro Dias Toffoli, relator do HC, para que o juízo de origem fixasse medidas cautelares alternativas à prisão.

As informações foram divulgadas no site do Supremo – Processo relacionado: HC 151788

Juarez Santana teve a prisão decretada pela 14.ª Vara Federal de Curitiba.

Segundo os investigadores, o auditor fiscal, na época chefe da Unidade Técnica Regional de Agricultura de Londrina (PR) do Ministério da Agricultura, seria um dos principais articuladores de um grupo criminoso que liberava a produção e a comercialização de produtos agropecuários sem a observância dos parâmetros legais de fiscalização.

O decreto de prisão fundamentou-se na ‘necessidade de impedir a reiteração das práticas delitivas, de garantir a ordem pública, de evitar a evasão de recursos e de assegurar a persecução penal’.

O pedido de revogação da custódia cautelar foi rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça. No habeas apresentado ao Supremo, a defesa do auditor sustentou que ele se encontrava recolhido na carceragem do Complexo Médico-Penal em Curitiba desde março de 2017 ‘sem culpa formada’, o que evidenciaria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A defesa também argumentava que o decreto de prisão preventiva não teria ‘fundamentação idônea para justificar a necessidade da medida’.

Decisão. No julgamento do mérito do HC, Toffoli reiterou os fundamentos da liminar. Ele observou que, no exame de habeas, o STJ manteve a prisão com base em apenas um dos fundamentos – o da garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração delitiva.

Lembrando o princípio da presunção de inocência, o ministro assinalou que ‘a prisão preventiva é a última medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes’.

“Não se nega a gravidade das condutas imputadas ao paciente que supostamente contribuiu, em um contexto de organização criminosa, para a inserção de alimentos sem fiscalização adequada no mercado”, destacou o ministro. “Porém, por mais graves e reprováveis que sejam essas condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar.”

Na avaliação do relator, embora subsista a situação de risco gerada pela liberdade do auditor fiscal, ela pode ser atenuada com medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão, ‘mesmo porque o período de sua custódia provisória até este momento também poderá servir de freio à possível reiteração dessas eventuais condutas ilícitas’.

O ministro ressaltou que o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu que a instrução penal já se encerrou e que foram adotadas medidas como o sequestro de bens imóveis para impedir possível tentativa de alienação de patrimônio.

Por maioria, a Turma seguiu o voto de Toffoli para ratificar a liminar. Ficou vencido o ministro Edson Fachin, que considerou sustentável a fundamentação do decreto de prisão.

