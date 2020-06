Supremo condena aliado de Renan a 13 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro Em sessão virtual nesta terça, 2, ministros da Segunda Turma do STF consideraram que o ex-deputado federal Aníbal Gomes, aliado do senador Renan Calheiros, e o engenheiro Luís Carlos Batista de Sá receberam propina para facilitar tratativas em favor de empresas privadas com a Petrobrás