Supremo começa a julgar ‘Quadrilhão do MDB’ e Fachin relator vota para tornar réus velhos caciques do partido Relator do caso, ministro do Supremo Tribunal Federal abriu votos e se manifestou pelo recebimento da denúncia de organização criminosa contra Renan Calheiros, Jader Barbalho, Edison Lobão, Romero Jucá, Valdir Raupp e Sérgio Machado, deixando de fora apenas o ex-senador José Sarney; julgamento no plenário virtual vai até 23 de fevereiro