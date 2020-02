Supremo afasta reajuste automático de vencimentos de deputados de Minas com base na remuneração dos federais

Em deliberação unânime em sessão virtual, os ministros do Supremo julgaram parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5856, que questionava normas do Estado de Minas sobre remuneração e verbas indenizatórias de deputados estaduais. Os ministros declararam inconstitucional o caput do artigo 1.º da Resolução 5.459/2014 da Assembleia Legislativa de Minas, que fixava a remuneração do deputado estadual no valor correspondente a 75% do que recebe o deputado federal – nos termos do artigo 27, parágrafo 2.º, da Constituição Federal – e previa reajuste sempre que houvesse alteração da legislação federal pertinente, com a observância dos mesmos índices.

Esse reajuste automático também estava previsto na Lei estadual 14.584/2003 (artigo 2.º).

ADI 5856 foi ajuizada em janeiro de 2018 pela então procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Raquel sustentou que a fixação de subsídio parlamentar por resolução da respectiva Casa legislativa era admitida até a Emenda Constitucional 19/1998, que submeteu a regência da matéria exclusivamente ao domínio normativo da lei.

Ela assinalou ainda que há norma específica da Constituição Federal (artigo 27, parágrafo 2º) segundo a qual o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. “O tema não poderia ser regulado, portanto, por resolução como ocorreu. Há inconstitucionalidade formal a invalidar o ato normativo”, argumenta.

Outro dispositivo constitucional apontado como violado foi o artigo 37, inciso XIII, que proíbe o atrelamento remuneratório, que implicaria reajuste de uma categoria de agentes públicos sem lei específica.

“A vedação constitucional visa a preservar, em última análise, o princípio da reserva de lei em matéria remuneratória”, afirmou Raquel. Ela citou decisões do STF no sentido de que a vinculação ou equiparação dos subsídios de agentes políticos de entes federados distintos ofende também o princípio da autonomia dos entes federados (artigo 25 da Constituição).

Com relação à ajuda de custo prevista na lei estadual, a procuradora-geral argumentou que, ‘para que seja percebida em cumulação ao subsídio, é indispensável que determinada verba pecuniária possua fundamento diferente da própria remuneração (desempenho de atividades extraordinárias ou indenização de gasto que não constitua atribuição regular desempenhada pelo servidor, por exemplo)’.

Tanto o artigo 3º da lei estadual quanto o artigo 1º da resolução, que tratam da parcela, não especificam o trabalho extraordinário, o dano ou a despesa a ser compensada, e, no entendimento de Raquel Dodge, ‘não se compatibilizam com o modelo unitário de remuneração de membros de poder’.

Ao pedir liminar para a suspensão da eficácia das normas, a então procuradora-geral apontou o impacto financeiro decorrente da ‘continuidade dos pagamentos indevidos aos deputados estaduais’ e a dificuldade de restituição da verba, tendo em vista seu caráter alimentar.

Decisão do Supremo

Os ministros do STF, em sessão virtual, deram interpretação conforme a Constituição Federal às disposições remanescentes do artigo 2.º da Lei estadual 14.584/2003 para estabelecer que a fixação do subsídio dos deputados estaduais no limite máximo previsto na Constituição Federal somente pode ter como paradigma o valor do subsídio dos deputados federais vigente ao tempo da edição da lei estadual, vedados posteriores reajustes automáticos.

Sobre as disposições relativas ao pagamento de ajuda de custo no início e no fim da legislatura (constantes da Lei estadual 20.337/2012 e da Resolução 5.459/2014), os ministros excluíram de seu universo de destinatários os deputados estaduais reeleitos e os novos deputados que moram na capital mineira.

Por maioria de votos, os ministros decidiram que a decisão surtirá efeitos a partir da publicação do acórdão do julgamento.

