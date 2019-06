Gabriela Hardt também foi alvo de hacker

A juíza federal Gabriela Hardt, substituta do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, também teve seu aplicativo Telegram invadido por hackers. A invasão teria ocorrido no mesmo período em que os aparelhos telefônicos de procuradores da República foram alvos de ataques cibernéticos criminosos.

Hardt impôs ao ex-presidente Lula pena de 12 anos e 11 meses de prisão na ação envolvendo o sítio de Atibaia, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Trata-se da segunda condenação de Lula na Lava Jato em Curitiba. O processo mirou R$ 1 milhão em propinas das empreiteiras OAS, Odebrecht e Schahin, referentes a reformas no imóvel.

Na sentença, a magistrada anotou que Lula usou mais o sítio do que seu proprietário, Fernando Bittar.

Em nota divulgada na tarde desta quarta-feira, 12, Hardt confirmou a invasão e informou que “não verificou informações pessoais sensíveis que tenham sido expostas”.

A invasão foi comunicada à Policia Federal que apura as invasões. Hardt diz na nota que “entende que a invasão de aparelhos de autoridades públicas é um fato grave que atenta contra a segurança de Estado e merece das autoridades brasileiras uma resposta firme”. Responsável por substituir Moro e o atual titular da 13.ª Vara Federal em Curitiba, Luiz Antônio Bonat, a magistrada afirmou esperar “que o Poder Judiciário, do qual faz parte, perceba tal gravidade e adote medidas firmes para repelir tais condutas”.

Nesta quarta-feira, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou ofício ao diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo, solicitando a unificação da investigação em relação aos ataques cibernéticos criminosos. A Procuradoria-Geral da República afirma ‘considerar necessário adotar uma linha de investigação que possa esclarecer, além do modo de atuação criminoso, os motivos e eventuais contratantes de um ataque cibernético sistemático contra membros do MPF, principalmente aqueles que atuam nas Forças-Tarefas da Lava Jato do Rio de Janeiro e Curitiba’.