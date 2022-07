Subprocurador diz que não cabe perdão para violência doméstica e se opõe à absolvição de agressor da mulher após reconciliação

O subprocurador-geral da República Oswaldo José Barbosa Silva deu parecer contrário à decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas que absolveu um homem acusado de agredir a companheira e de conduzir um veículo embriagado após ter notícia da reconciliação do casal. Em manifestação juntada a recurso do Ministério Público do Estado, que questionou a sentença de primeiro grau, o subprocurador argumentou que o Estado tem o ‘dever de intervir nas relações familiares em casos de agressão’.

O subprocurador observou que, para que a situação de risco contra a vítima não se agrave, não há como permitir, a partir do compromisso do Estado em proteger a mulher de violências de gênero, a exclusão do delito por causas não previstas em lei.

Thialis Bronço Rocha foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Minas por lesão corporal e infração ao Código de Trânsito. Ele desferiu soco em sua companheira Luanda Stefany de Jesus em 2019 após consumirem bebida alcoólica em uma festa infantil. No caminho de volta para casa, eles discutiram e Thailis a agrediu. Ele foi condenado a nove meses de detenção e dez dias-multa. Além disso, teve o direito de dirigir suspenso por dois meses.

Após a prisão em flagrante do companheiro, a mulher relatou à Polícia que vive em união estável com o réu há nove anos e que já havia sido agredida cinco vezes. Em seu depoimento à Justiça, no entanto, ela informou que havia se reconciliado com o companheiro e negou ter sido agredida. Afirmou ainda que a lesão em seu olho foi devido à freada brusca do carro dirigido por ele. Ela disse também que havia bebido, por isso fez as afirmações de agressão.

Ao ter conhecimento de que o casal havia se reconciliado, o Tribunal de Minas decidiu acolher recurso de Thialis e o absolveu das acusações. A corte entendeu que ‘o perdão da vítima, a reconciliação do casal e a preservação dos valores familiares seriam causas de exclusão do delito, escusa absolutória ou condição objetiva para afastar a punibilidade’.

O Ministério Público estadual entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em sua manifestação, o subprocurador da República Oswaldo José Barbosa Silva, que atua perante o STJ, sustentou que a legislação não prevê nenhuma hipótese de perdão judicial em casos de violência doméstica. Ele entendeu também que a reconciliação do casal, o perdão da vítima e a preservação da família, ‘não são hipóteses legais de perdão judicial e, portanto, não têm aptidão para afastar a punibilidade de fato típico, antijurídico e culpável de violência praticada pelo réu contra sua companheira’.

No parecer, o subprocurador-geral também destacou que a legislação de proteção da mulher contra a violência doméstica busca ‘exatamente evitar que haja reconciliação ou perdão do agressor, seja por medo, dependência financeira ou emocional da vítima’.