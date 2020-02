Subprocurador diz que comportamento da defesa de Lula ‘não passa de mero estratagema processual desleal’

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento de habeas corpus impetrado pelo ex-presidente Lula, no qual a defesa alegou ‘parcialidade’ do desembargador Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal da 4. Região (TRF-4), em sentença na ação criminal do triplex do Guarujá.

Em parecer encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, o subprocurador-geral da República Nívio de Freitas considerou o recurso como ‘mero inconformismo incompatível com a natureza do habeas corpus, desvirtuado com a intenção de veicular supostas ilegalidades e tumultuar o processo originário’.

A defesa de Lula alegou a ‘parcialidade do magistrado devido às manifestações públicas relacionadas à sentença na ação penal de origem’, e ao suposto ‘esforço para atrapalhar o cumprimento do alvará de soltura, expedido pelo desembargador de plantão’ – em referência à decisão do desembargador Rogério Favreto, do TRF-4, que em 2018, mandou soltar o petista, medida barrada rapidamente.

Em relação às declarações do desembargador aos meios de comunicação sobre o caso, o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, sediado em Porto Alegre, quando apreciou o conjunto probatório dos autos e todas as teses apresentadas pela defesa, concluiu que não ficou demonstrada a quebra de imparcialidade de Thompson Flores. Apenas que ‘os comentários se restringiram a elogiar a boa técnica jurídica da decisão’.

No parecer, o Ministério Público Federal afirma que ‘a Corte de origem bem asseverou que o desembargador, ao ser questionado pela imprensa, apenas apoiou, no desempenho de sua função institucional, a sentença do magistrado de primeira instância de modo objetivo, sem adentrar no mérito da decisão’.

Nívio de Freitas destacou que, em relação à suposta conduta do desembargador para interferir na liberdade de Lula, ‘concedida indevidamente pelo desembargador em plantão judiciário’, o próprio Conselho Nacional de Justiça não constatou nenhuma irregularidade.

“Como é de conhecimento notório, já foram julgadas improcedentes inúmeras exceções de suspeição apresentadas pela defesa a respeito da quebra da imparcialidade de juiz, desembargador e membro do Ministério Público”, pontuou o subprocurador.

Na avaliação de Nívio de Freitas o comportamento da defesa do ex-presidente não passa de mero ‘estratagema processual desleal e violador das normas fundamentais do processo’.

Nívio de Freitas considerou, ainda, que se quer fazer com que a sociedade acredite ‘na mirabolante ideia de que existe um conjunto amplo de agentes estatais que não respeitam o Estado Democrático de Direito, no exercício de suas funções’.