Subprocurador defende no Supremo ‘recebimento integral’ de denúncia contra Renan por propinas na Transpetro Em sustentação oral na sessão da última terça, 19, da Segunda Turma do STF, Juliano Baiocchi indicou que presença do senador em suposto esquema de corrupção na subsidiária da Petrobrás teria sido confirmada em diligências; defesa reage e diz que Renan foi à estatal somente uma vez, e que as acusações não batem sob o aspecto cronológico