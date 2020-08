Subordinação algorítmica nas relações de emprego: o chefe robô

Adotando o título de uma obra de Domenico de Masi, pode-se afirmar que no mundo do trabalho “o futuro chegou”, o que coloca em xeque os fundamentos do Direito do Trabalho clássico, dada sua incapacidade de acompanhar a intensa metamorfose ocorrida nas formas de trabalhar durante as últimas décadas, em razão da continuada (r)evolução tecnológica e da constante flutuação na paleta dos valores sociolaborais. Cuida-se neste texto da intensa transformação existencial por que deve passar o Direito do Trabalho em especial na análise dos elementos de configuração da relação empregatícia no trabalho tecnológico, focalmente, no tocante a subordinação.

A relação entre o trabalho e a tecnologia é antiga e se pode atestar seu entrecruzamento desde as origens da história da humanidade[1]. Dadas as naturais variações espaço-temporais, pode-se afirmar que comete equívoco quem fala em “novas tecnologias” como algo genérico, pois o que é novo para uma comunidade pode já ser antigo para outra e vice-versa. Historicamente, a tecnologia atrela-se ao trabalho para facilitar e otimizar o fazer humano tendo assim ocorrido desde as ferramentas rústicas de agricultura (enxadas, pás, etc.) aos computadores[2].

A inserção das tecnologias da informação e comunicação (TIC´s) no espaço laboral sempre prometeu a liberação do homem trabalhador para atividades de desenvolvimento pessoal, intensificação da vida afetivo-familiar e exercício do que se convencionou chamar de “ócio criativo”[3]. As TIC´s permitem a fluidificação do trabalho, uma vez que tomam o conhecimento como matéria-prima não trafegando este nas esteiras rolantes fabris, mas na rede mundial de computadores. Este fato permite que empregado e empregador possam pertencer a nacionalidades diferentes, viver em fusos horários diversos e, até mesmo, que nunca venham a se conhecer presencialmente.

O novo trabalho, digno, decente e tecnológico, está ao dispor da população, ofertando-se suas vagas mesmo em tempos de desemprego. Durante a pandemia COVID-19, por exemplo, o setor de tecnologia viu crescerem oportunidades de trabalho[4] e o home office transformou-se em estratégia de enfrentamento da crise sanitária[5]. As habilidades para o trabalho em tais áreas, no entanto, não são dominadas pela maioria da população brasileira e, normalmente sequer são mencionadas nos sistemas formais de ensino básico. Se o emprego já é bem de poucos, um bom emprego é joia rara.

A utilização dos ambientes digitais vem causando alterações na dinâmica da vida social, transformando o modo como as pessoas se relacionam, comunicam e consomem e acarretando influências diretas no campo juslaboral. As “plataformas digitais” proporcionam experiências sociais mais fáceis, velozes e prazerosas, especialmente capazes de ligar pessoas e fazer com que os mais variados serviços sejam prestados.[6] O ambiente onde acontecem essas relações é denominado Gig Economy[7], sendo fato que a tecnologia já mudou fortemente o mercado de trabalho ao permitir a flexibilização de locais e horários de labor em praticamente todas as categorias e profissões, trazendo a necessidade de remodelação dos elementos de configuração do vínculo empregatício para, por exemplo, admitir a flexisegurança[8].

Importante ressaltar que a humanidade já passou por inúmeras revoluções, as quais alteraram a forma de trabalho e de sustento do ser humano e acarretaram mudanças profundas no sistema produtivo. No entanto, nenhuma acarretou tantas variações como a 4ª Revolução Industrial. Costumeiramente, as Revoluções refletem e acarretam mutações que serão sentidas, aplicadas e adaptadas durante anos. Na 4ª Revolução, dada a velocidade e intensidade com que as transformações estão acontecendo, este espaço temporal não irá se repetir.

A economia de compartilhamento e a inteligência artificial trazem à tona a necessidade de uma releitura do conceito de subordinação. As formas disruptivas de trabalho, próprias da Indústria 4.0, possibilitam desfazer o conceito angular ao juslaboralismo que aponta para a subordinação – principal nota de distinção da relação de emprego – como o poder exercido por uma pessoa sobre outra. A complexidade reside no fato de que, na era tecnológica, a subordinação não é mais, fundamentalmente, exercida de maneira direta e pessoal, pois os meios telemáticos de comando, controle e supervisão são válidos e eficazes para fins de subordinação e vinculação empregatícia no ordenamento juslaboral brasileiro. O conceito clássico de subordinação, então, já é insuficiente para identificar, dentre as diversas formas de condução e prestação de serviços, quais deverão ser tuteladas pelo Direito do Trabalho[9] com o status de relação de emprego.[10] [11]

Barros[12] afirma que a subordinação trabalhista deve ser eminentemente jurídica e aduz que seu traço característico é a obrigatoriedade de “observância a diretivas constantes e analíticas sobre o modo e o tempo em que deverá ser executada a prestação de serviços.” O conceito clássico de subordinação, parte do pressuposto de que na relação de emprego há dependência pessoal e hierárquica e que subordinada é a pessoa física que, por livre e espontânea vontade, coloca-se sob as ordens de outrem[13]. Pela subordinação, o empregado se deixa dirigir pelo empregador, nos limites do contrato e para os fins da prestação de serviços, passando este a dispor do direito de direção e comando da atuação do trabalhador que, em contrapartida, passa a deter o dever de obediência, diligência e fidelidade[14]. A doutrina aponta para o fato de que o aumento da intelectualidade do empregado[15] fez reduzir a necessidade de comandos diretos[16], aplicando-se mesma lógica quando do teletrabalho.

As intensas transformações decorrentes da 4ª Revolução fizeram surgir novos arranjos empresariais e novas formas de exercício do poder diretivo e, quiçá em tentativa de manutenção da operação binária[17], doutrina e jurisprudência trouxeram leituras alargadas à subordinação trabalhista[18], tais como a subordinação estrutural, integrativa ou estrutural-reticular[19], aplicando-as especialmente às circunstâncias de terceirização e organizações empresariais reticulares[20], que não constituem foco desta análise.

Perquire-se, aqui, acerca de relações empregatícias, nas quais o exercício do poder diretivo se dá por mecanismo tecnológico, portanto, não humano. Na relação de emprego, o dever de obediência a uma pessoa parece lógico, pois, como já grifado, a subordinação é “o poder exercido por uma pessoa sobre outra”. O emprego tecnológico parte de outros supostos, como a emancipação e autonomia operacionais de um empregado que é intelectualmente desenvolvido, mas, que justamente por ser empregado, não se escusa da sujeição às ordens do empregador.

Os algoritmos são os grandes protagonistas nos cenários da 4ª Revolução Industrial. Tomando como base a semântica do vocábulo algoritmo, que é oriunda do latim algorithmos e que, em razão da influência do grego arithmós, acabou sendo associada a algarismos, pode-se relacioná-los a números. Conforme aduzem Manzano e Oliveira[21], na esfera da matemática, o termo está associado a um processo de cálculo ou de resolução de um grupo de problemas semelhantes, em que se estipulam regras formais para a obtenção do resultado ou da solução do problema. O conceito de algoritmo pode ser entendido, portanto, como uma série ordenada de passos executáveis (ordens), com o objetivo de realizar determinada tarefa ou solucionar um problema.[22]

Assim, a “subordinação algorítmica” é aquela em que o controle, o comando e a supervisão do trabalho são exercidos de forma automatizada, utilizando-se de técnicas como “machine learning”[23] e “deep learning”[24] e por meio de uma sequência lógica e definida de instruções ordinatórias.[25]

No entanto, um algoritmo que meramente sirva à organização produtiva, faça a gestão de dados, informações ou patrimônio de uma empresa não se presta, por si, a caracterizar a subordinação algorítmica. Para que se possa dizer da característica subordinativa de um algoritmo, este deve, efetivamente, servir ao controle, comando e supervisão do trabalho e do trabalhador, de forma idêntica à pessoal. Será preciso identificar a persona do chefe[26] em um robô que efetivamente dirigirá a prestação de serviços a partir de uma programação prévia, com tendências expansionistas face às potencialidades de aprendizado da inteligência artificial[27].

A análise de casos judiciais com este conteúdo, exigirá ponderação e sensibilidade, o que leva a crer que no julgamento acerca da (in)existência da subordinação algorítmica, o julgador deverá ser humano.

*Denise Pires Fincato, pós-doutora em Direito do Trabalho pela Universidad Complutense de Madrid. Doutora em Direito pela Universidad de Burgos. Visiting Researcher na Università degli Studi de Parma. Professora e Pesquisadora no PPGD da PUCRS. Titular da Cadeira n.º 34 da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. Advogada e consultora

*Guilherme Wünsch, pós-doutor em Direito pela PUCRS. Doutor em Direito pela Unisinos. Professor do PPGD da Unisinos. Titular da Cadeira n.º 26 da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. Advogado

