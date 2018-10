‘Sua oposição vai lhe custar 17 facadas’

O Ministério Público da Bahia pediu nesta terça, 30, esclarecimentos ao Colégio São Paulo, em Salvador, após denúncia de que um aluno da unidade teria feito ameaças a uma colega que também estuda na instituição.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram conversa entre o rapaz, que nas eleições presidenciais declarou apoio a Jair Bolsonaro (PSL), e a jovem, menor de idade.

Ele afirma que a oposição da colega ainda irá ‘lhe causar 17 facadas’. O número é uma possível associação ao utilizado pelo deputado na eleição presidencial.

“Última vez que te aviso, quanto mais apoio você acha que tá ganhando, mais os meninos do grupo estão. Sua oposição como você insiste em falar vai lhe custar 17 facadas, pra você morrer que nem aquele mestre de capoeira preto que votou na petralhada”, diz trecho da suposta ameaça, em referência ao mestre de capoeira Moa do Katendê, morto por motivações políticas por um defensor de Bolsonaro, na madrugada seguinte ao primeiro turno das eleições.

COM A PALAVRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

“Recebemos denúncia anônima de dois pais e mandamos o ofício para a coordenação do colégio pedindo esclarecimentos”, afirmou ao Estado a promotora Márcia Regina Ribeiro Teixeira, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos do MP-BA.

Uma vez que os dois alunos envolvidos são menores de idade, o caso será encaminhado à procuradora Marly Barreto, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente

COM A PALAVRA, COLÉGIO SÃO PAULO

Por meio de nota de esclarecimento em suas redes sociais, o Colégio São Paulo afirmou que ‘os atos se passaram fora do âmbito da escola’ e que, mesmo assim, estão ‘apurando o ocorrido em razão dos princípios que norteiam a instituição’.