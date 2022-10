‘Sua integridade é sua fortaleza’ dizem subprocuradores da República a Cármen Lúcia

Um grupo de 32 subprocuradores da República enviou manifesto à ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, em solidariedade à magistrada, alvo de ataques do ex-deputado Roberto Jefferson. O ex-presidente do PTB comparou a ministra a uma prostituta e a chamou de ‘bruxa de Blair’ por causa de um voto no Tribunal Superior Eleitoral em favor da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No documento, a cúpula do Ministério Público Federal diz que a coragem de Cármen ‘a serviço da justiça fez com que recebesse agressões e ofensas’. O grupo afirma ainda que a integridade da ministra ‘é sua fortaleza’. “Seu discernimento continuará a orientar seus passos e escrever suas palavras. Suas sentenças continuarão a semear justiça”, destacam os subprocuradores.

A articulação em torno da manifestação de solidariedade à ministra teve início no domingo, 23, mesmo dia em que Jefferson foi preso em flagrante por quatro tentativas de homicídio de policiais federais que foram à sua casa, em Levy Gasparian, interior do Rio, para cumprir uma ordem do ministro Alexandre de Moraes.

O ex-presidente do PTB recebeu a PF com 50 tiros de fuzil e três granadas, deixando feridos uma agente e um delegado da corporação. Depois de horas de resistência à prisão, Jefferson foi detido no início da noite de domingo, 23. Foi transferido nesta segunda, 24, para Bangu 8.

O Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselhão, também aprovou uma moção de solidariedade à Cármen. A medida foi proposta pelo procurador-geral da República Augusto Aras no início da sessão desta terça-feira, 25.

O chefe do Ministério Público Federal disse que a ministra do STF foi alvo de ‘graves’ e ‘injustas’ ofensas no exercício da sua judicatura. “Da mesma forma que defendemos nossa independência funcional, também defendemos e sempre defenderemos a formação da livre convicção do julgador com a sua respectiva fundamentação”, afirmou.

O PGR disse ainda que ‘desdobramentos’ do caso ‘poderiam ser trágicos e felizmente não chegaram a tanto a não ser o incidente que efetivamente ocorreu’.

A Associação Nacional dos Procuradores da República também saiu em defesa de Cármen Lúcia, também manifestando solidariedade aos policiais feridos por Jefferson neste domingo, 23. Segundo a entidade, é ‘inaceitável que servidores públicos sofram qualquer tipo de violência no exercício de sua atividade profissional, ainda mais aqueles que se destinam à manutenção da ordem e da paz social’.

A ANPR diz que é preciso ‘dar um basta ao clima de hostilidade’ contra as instituições e ‘assegurar as condições para a efetiva convivência democrática’. “Críticas a decisões judiciais podem e devem ser feitas no ambiente adequado, mas não se pode tolerar o descumprimento de tais decisões e, menos ainda, a adoção de qualquer medida de violência. Uma sociedade se fortalece no uso dos meios racionais e dos eventuais recursos judiciais, não com mensagens misóginas, sexistas, granadas ou tiros de metralhadora, sob pena do império do arbítrio e da barbárie”, ponderou a entidade.