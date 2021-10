Sua companhia segue um modelo de negócio sustentável ou ainda deixa passar oportunidades pela falta de políticas sustentáveis?

A conquista de novos clientes e a manutenção daqueles que já conhecem a sua marca são de suma importância para a saúde de uma empresa a longo prazo quando combinadas a oferta de serviços e produtos de qualidade. Planejamento estratégico, colaboração entre diferentes áreas e inovação mantém a companhia competitiva frente à concorrência. Sobre isto não há dúvida. Mas há um fator, que não é novo, mas a cada dia se torna mais importante: a sustentabilidade de seu negócio. Sustentabilidade no conceito clássico do “Triple Bottom Line” garantindo uma gestão eficiente Econômica, Ambiental e Social da Organização e mais recentemente ampliada pelos conceitos de ESG: “Enviromental, Social and corporate Governance”.

O investimento em práticas sustentáveis é tão importante quanto aquele em novas tecnologias quando se trata de permitir à companhia acompanhar as mudanças do mercado para que não fique ultrapassada. A geração de negócios por meio de práticas sustentáveis pode ser a saída das empresas para a implementação de medidas que beneficiem o planeta, ao mesmo tempo que oferece uma oportunidade competitiva aos seus parceiros, além de contribuir para o desenvolvimento da sociedade como um todo.

Para citar um exemplo prático e viável deste tipo de ação podemos observar a decisão da administração do Aeroporto Internacional El Dorado localizado em Bogotá, Colômbia, que, ao notar a necessidade de realizar um retrofit das luminárias instaladas, encontrou na implementação de luminárias impressas em 3D uma saída ao mesmo tempo sustentável e econômica para contornar este problema.

Se por um lado esta solução permitiu a criação de uma nova estética, foi uma importante iniciativa para reforçar o compromisso do Aeroporto em se tornar uma referência na América Latina em eficiência energética e operação sustentável. Sem falar, é claro, nos benefícios práticos, como maior conforto visual para os visitantes ao mesmo tempo em que ajudam a diminuir a pegada de carbono em diversos aspectos.

Os benefícios para a geração de negócios não se resumem apenas à instalação de produtos ou uso de serviços, mas também ao reforçar a promoção de uma economia cada dia mais circular. O caso do aeroporto de Bogotá, por exemplo, permitirá ainda à organização economizar investimentos quando, futuramente, a companhia precisar trocar todas as luminárias novamente, pois elas podem ser recicladas e utilizadas como matéria prima para as novas unidades.

O conceito de economia circular vai além do uso eficiente de recursos naturais, produção de menor impacto ambiental, gestão de resíduos, reciclagem entre outros. Trata-se de desenvolver novos modelos de negócio, envolvendo toda a cadeia numa visão holística como os ciclos da natureza que se renovam e se mantem por longos períodos.

Tão fundamental quanto se manter atualizadas às novas tecnologias, as companhias precisam urgentemente adaptar suas práticas sustentáveis a fim de promover um negócio lucrativo, mas que ao mesmo tempo faça bem à população promovendo bom uso dos recursos naturais do planeta. Isto garantirá longevidade para os negócios e permitirá seguir pensando em soluções que tragam benefícios para a sociedade.

O pedido de socorro emitido pelo planeta é urgente e as companhias precisam adaptar seus negócios a fim de conquistar não apenas novos consumidores, mas também preservar seu futuro. É sabido que a população, principalmente aqueles que pertencem à geração Z, estão mais antenados aos temas que dizem respeito causas e propósitos. Empresas que não acompanharem este padrão, que deve se intensificar ainda mais com as próximas gerações, perderão competitividade, ficarão para trás em seus negócios e, pior, serão lembradas por sua falta de comprometimento com o meio ambiente. Por outro lado, a pirâmide populacional etária está se invertendo e as pessoas estão tendo a oportunidade de ter uma vida mais longa, necessitando de uma série de produtos, atividades e serviços de saúde, bem-estar, entretenimento, trabalho, entre outros… As empresas devem considerar também este fato e que em 2050 estima-se que 22% da população mundial terá mais de 60 anos (o dobro em relação a hoje).

Todos os dias novas oportunidades são criadas para permitir a construção de uma imagem baseada em pilares sólidos de ações e iniciativas que reforcem o compromisso com ideais sustentáveis. No entanto, nem todos estão preparados para exigências que exigem esforços dentro e fora de casa e a conta pode ser bastante cara para aqueles que virarem as costas para este último pedido de ajuda deste planeta que chamamos de lar.

*Sergio Costa, presidente da Signify Brasil