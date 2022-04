STJ vê ‘desrespeito ao sistema acusatório’ e derruba condenação em segundo grau por morte de ciclista no trânsito

​

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça anulou a condenação em segunda instância de Johann Homonnai pela morte do estudante Raul Aragão, atropelado em 2017 quando andava de bicicleta próximo à Universidade de Brasília. Com a decisão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios terá de realizar um novo julgamento de recurso da defesa contra sentença que impôs a Homonnai dois anos de detenção pelo homicídio culposo do integrante da ONG Rodas da Paz.

A anulação do acórdão do Tribunal do DF foi decretada porque os ministros do STJ concluíram que houve ‘desrespeito ao sistema acusatório’ com a produção de um laudo pericial suplementar sobre o crime, por iniciativa da desembargadora relatora do caso. Tal documento não poderá ser levado em consideração quando a corte do Distrito Federal analisar o caso novamente.

O primeiro laudo, que baseou a sentença de primeiro grau, indicou que o veículo conduzido por Homonnai estava a 95km/h no momento do acidente, mas não apontou a causa da colisão. O réu foi condenado sob o fundamento de que foi imprudente ao dirigir naquela velocidade em uma via cujo limite era de 60km/h.

Já o acórdão que confirmou a condenação levou em consideração o segundo laudo, que apontou que a causa determinante da colisão foi o excesso de velocidade desenvolvido pelo motorista.

A defesa acionou o STJ requerendo a absolvição de Johann Homonnai, sob a alegação de nulidade do processo em razão de produção de prova pericial por ‘iniciativa’ da desembargadora. As informações foram divulgadas pelo STJ.

Ao analisar o caso, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, autor do voto que prevaleceu no julgamento, se manifestou no sentido de condecer habeas corpus de ofício, sob o entendimento de que a elaboração de laudo decisivo na segunda instância caracterizou constrangimento ilegal. O relator do caso havia defendido o não conhecimento do recurso da defesa, por questões processuais.

Segundo Fonseca, o laudo suplementar questionado pela defesa teve origem em um questionamento feito pela desembargadora relatora aos peritos. A magistrada perguntou se era possível que eles apontassem a causa determinante do acidente.

Nessa linha, o ministro do STJ ponderou que, de acordo com o Código de Processo Penal, o relator do processo tem legitimidade para requerer diligências, mas elas devem ser ‘meramente supletivas, sem extrapolar o âmbito das provas já produzidas’.

No entanto, para Fonseca, o segundo laudo foi a ‘prova principal’, frisando que a prova referente à causa determinante da colisão no trnânsito ‘não pode ser considerada mera prova supletiva’. Assim, na avaliação do ministro, o laudo ‘extrapolou as provas produzidas pelas partes durante a instrução do processo’.

O magistrado apontou que a situação do laudo produzido a partir da determinação da desembargadora ‘não é compatível com o sistema acusatório, no qual há uma clara divisão de atribuições entres os sujeitos responsáveis por acusação, defesa e julgamento’. “Ademais, constata-se o efetivo prejuízo gerado à defesa, uma vez que a condenação foi confirmada com fundamento na mencionada prova”, observou.