STJ vai decidir se adolescentes podem fazer supletivo para se matricular na universidade Segundo o relator do caso, ministro Og Fernandes, a discussão está ligada a dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que dispõe sobre os exames supletivos e quem estaria habilitado a prestá-los para a conclusão do nível fundamental e médio, visando a matrícula no nível superior; não há data definida para análise do tema