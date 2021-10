STJ também nega prisão domiciliar humanitária a Roger Abdelmassih Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça mantêm decisão do desembargador Jesuíno Rissato, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ex-médico condenado a 278 anos de prisão por estupro e atentado ao pudor contra mais de 70 mulheres fica em regime fechado