STJ recoloca no TCE do Rio quatro conselheiros afastados na Operação Quinto do Ouro Pegos há quatro anos em desdobramento da Lava Jato, por ligação com suposta 'caixinha', José Gomes Graciosa, Marco Antônio Alencar, Aloysio Neves e José Maurício de Lima Nolasco estão autorizados a retomarem suas funções no Tribunal de Contas do Estado