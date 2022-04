STJ nega reconhecer incompetência da Vara de Curitiba a empresário condenado a 32 anos de prisão na antiga Lava Jato Ministros do Superior Tribunal de Justiça destacaram que o pedido da defesa de Waldomiro de Oliveira, acusado pela força-tarefa do MPF de lavagem de dinheiro e organização criminosa em uma das fases da mítica operação, se deu cerca de cinco anos depois do trânsito em julgado da condenação, em 2017