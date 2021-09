STJ nega pedido de aposentado, corretora e bombeiro para salvo-conduto contra prisão durante atos no 7 Setembro

Integrante da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o desembargador convocado Olindo Menezes mandou arquivar três pedidos de salvo-conduto apresentados por um aposentado, uma corretora de imóveis e um bombeiro, para que pudessem participar de manifestações no dia 7 de setembro sem correrem o risco de prisão ou qualquer outro tipo de restrição ao direito de ir e vir.

O trio acionou a corte superior com os mesmos argumentos que o militares que tiveram pedido similar negado pela ministra Laurita Vaz. Disseram que pretendem participar de manifestações em defesa de reivindicações como a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, alegando ser ‘público e notório’ que os governadores pretendem inviabilizar a livre manifestação de ‘pessoas de bem’ e que isso colocaria a Polícia Militar contra as Forças Armadas. As informações foram divulgadas pelo STJ.

Como mostrou o Estadão, os policiais que recorreram a corte dias antes reproduziram a tônica bolsonarista, fazendo menção a alegações, sem provas, sobre fraudes nas urnas eletrônicas e ao impeachment e destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Assim como a dupla, o aposentado, a corretora de imóveis e o bombeiro que impetraram habeas corpus preventivo no STJ questionaram supostos atos dos governadores do Distrito Federal, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

No entanto, ao analisar o caso, Olindo Menezes destacou o trio não esclareceu quais atos normativos dos governadores impediriam sua circulação e participação nas manifestações. Segundo o relator, ‘não há evidência de que eles possam ser presos ou sofrer restrição em sua liberdade de ir e vir por conduta arbitrária e abusiva das autoridades estaduais’.

Olindo Menezes considerou que a participação do aposentado, da corretora de imóveis e do bombeiro nos atos programados para o 7 de Setembro depende ‘inteiramente da sua livre iniciativa’, frisando que não é possível estabelecer relação entre a suposta ameaça ao seu direito de locomoção e as autoridades questionadas.

“Considerando que o conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado (inferido do ato coator), incumbindo à parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal em concreto, verifica-se, pela visão que o momento processual permite, que o impetrante carece do interesse de agir, contexto em que indefiro liminarmente o habeas corpus”, afirmou o magistrado ao mandar arquivar um dos pedidos – mesma decisão aplicada aos demais.​