STJ nega manter gratificações por direção de fórum e acumulação de acervo processual a juiz que tirou licença para fazer doutorado no exterior

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou pedido do juiz Paulo Roberto Fonseca Barbosa, do Tribunal de Justiça de Sergipe, para reverter a suspensão do pagamento de gratificações – retribuição por direção de fórum e gratificação por exercício cumulado de jurisdição ou acumulação de acervo processual – durante período em que tinha licença para estudar no exterior.

O colegiado seguiu o entendimento do relator, ministro Sérgio Kukina, no sentido de que as gratificações têm caráter ‘eventual e temporário’, uma vinculada à ‘contraprestação à atividade suplementar atribuída ao magistrado’ e outra ao ‘ao exercício da Direção do Fórum pelo magistrado’.

A decisão foi proferida no âmbito de mandado de segurança impetrado pelo juiz de Sergipe conta despacho dado em processo administrativo no sentido de suspender o pagamento das verbas citadas e ainda determinar a devolução dos valores já recebidos pelo juiz. O Tribunal de Justiça do Estado chegou a analisar o caso e manter a suspensão, isentando o magistrado de devolver os valores anteriormente recebidos de boa-fé.

Ao STJ, o juiz de Sergipe alegou que a suspensão do pagamento da gratificação de acumulação de acervo processual e a ordem de descontos retroativos ‘ocorreram de forma repentina, sem ter-lhe sido facultado o exercício do contraditório e da ampla defesa’.

O argumento, no entanto, acabou rechaçado por Kukina, que destacou que o magistrado teve oportunidade de se insurgir contra a suspensão da gratificação, apresentando ao desembargador que proferiu a decisão as razões pelas quais entendia necessária a manutenção daquela vantagem.

O ministro ainda rebateu alegação de suposta ofensa ao princípio da legalidade, ressaltando que a cessação do pagamento da gratificação ‘não decorreu de eventual limitação imposta por portaria regulamentadora, mas do fato de que os pressupostos legais para seu pagamento não mais estavam presentes no caso concreto’.

Com relação à gratificação por exercício cumulado de jurisdição ou acumulação de acervo processual, Kukina destacou que seu pagamento se dá ‘para cada mês de atuação’. Nessa linha, o magistrado apontou que a ausência da efetiva atuação ‘autoriza a que administração, de imediato, faça cessar seu pagamento, sem a necessidade da prévia abertura de processo administrativo’.