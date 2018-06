STJ nega habeas a ex-vereador que pegou salário até de servidor ‘fantasma’

Em decisão unânime, os ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negaram habeas corpus ao ex-vereador Nedimar de Paiva Gadelha Júnior, da cidade de Sousa, na Paraíba, condenado por peculato a cinco anos e nove meses de reclusão. O político foi acusado de desviar dinheiro público, ao se apropriar do salário de um servidor ‘fantasma’, seu primo, contratado para trabalhar em seu gabinete.

Segundo os autos, a denúncia foi feita pelo próprio servidor ‘fantasma’, que afirmou desconhecer sua nomeação para o cargo e negou ter recebido quaisquer valores.

O desvio, de acordo com o processo, ocorreu por mais de dois anos, período em que ‘foram apropriados indevidamente mais de R$ 24 mil’ pelo ex-vereador.

Para o relator do habeas corpus, ministro Nefi Cordeiro, não houve constrangimento ilegal na condenação do ex-vereador.

Ao rebater as alegações da defesa, o ministro afirmou que ‘o aumento da pena foi fundamentado nas circunstâncias do crime, na perpetuação da conduta, na quantia apropriada e na exposição indevida do nome da pessoa que foi usada como ‘fantasma’.

Reprovabilidade maior

“No que toca às circunstâncias do crime, destacou-se o fato de ter o desvio sido perpetrado por mais de dois anos (entre janeiro de 2011 e maio de 2013); ou seja, se em um único mês se tem configurado o crime, a prática deste em ações fracionadas e duradouras reflete a exigência de maior rigor na pena”, decidiu o relator, citando fundamentação adotada na sentença.

O ministro apontou precedentes do STJ que consideram ainda mais grave o delito quando cometido por agente político.

Nefi Cordeiro assinala que ‘exige-se do vereador comportamento probo, porque o eleitor depositou sua confiança nele, esperando lisura na sua atuação’.

“O elevado grau de reprovabilidade da conduta (culpabilidade) configura circunstância apta a justificar o aumento da pena-base, quando indicados fundamentos concretos.

“Na hipótese, consignou-se que o condenado era vereador, eleito pelo voto popular, chefe do gabinete respectivo, exigindo-se dele, mais que de qualquer servidor daquela casa, o comportamento probo e conforme o direito, de modo que devidamente fundamentada a exasperação da pena, consoante o entendimento desta Corte Superior”, ressaltou.

