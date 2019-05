STJ nega a Beto Richa anulação de fase da Rádio Patrulha e libera ação penal

Os ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negaram pedido do ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) e de seu irmão, o ex-secretário estadual de Infraestrutura e Logística José Richa Filho, o ‘Pepe Richa’, para a anulação de atos na ação penal decorrente da Operação Rádio Patrulha, que investigou a suposta participação dos dois em esquema de propina envolvendo fraude em licitação no programa Patrulha no Campo.

As informações foram divulgadas no site do STJ. Na mesma decisão, o colegiado cassou liminar da presidência da Corte que, em janeiro, havia suspendido o curso da ação penal até o julgamento do mérito do habeas corpus.

A defesa buscava a declaração de nulidade dos atos anteriores à fase de resposta à acusação, em virtude da negativa judicial de acesso aos documentos do processo licitatório que deu origem à operação.

Por maioria de votos, a Sexta Turma entendeu que a juntada dos documentos antes da abertura de prazo para as alegações finais é suficiente para permitir aos acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivo para a anulação dos atos praticados anteriormente.

O ex-governador e seu irmão foram denunciados por corrupção passiva e fraude à licitação.

Após ser intimada para apresentar resposta à acusação, a defesa requereu a suspensão dos atos de instrução do processo enquanto não fosse concedido acesso integral ao procedimento licitatório em investigação.

Segundo a defesa, todos os documentos foram apreendidos pelo Ministério Público após o início da operação.

O pedido foi negado pelo juiz de primeiro grau, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

Para o tribunal, a denúncia trouxe a especificação dos fatos contra os quais os réus deveriam apresentar sua resposta, ocasião em que poderiam requerer a produção das provas que desejassem – ao longo da instrução do processo é que a defesa teria a oportunidade de tentar comprovar os fatos alegados na resposta.

Especificação de provas

Segundo o site do STJ, no pedido de habeas corpus, a defesa ‘alegou que os documentos da licitação constituem ponto central das acusações imputadas a Beto Richa e a seu irmão, de forma que a sonegação dessas informações configuraria violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal’.

A ministra Laurita Vaz, relatora, esclareceu inicialmente que, ao analisar os requerimentos de produção de prova, o magistrado determinou a intimação do Ministério Público para que juntasse os documentos relativos à licitação, e que eles foram disponibilizados para a defesa no dia seguinte ao deferimento da liminar pelo STJ.

“Desse modo, não se constata o alegado cerceamento de defesa, sobretudo porque foi conferido às partes, oportunamente, o acesso à integralidade do procedimento licitatório”, afirmou Laurita.

A ministra observou que ‘a defesa se conformou com a apresentação da prova requerida e só veio a impetrar o habeas corpus no STJ depois de passados mais de 45 dias da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, faltando apenas uma semana para o início da oitiva de testemunhas’.

Segundo a relatora, o artigo 396-A do Código de Processo Penal fixa que, na fase de resposta, ‘o acusado poderá arguir preliminares, oferecer documentos e especificar as provas pretendidas, entre outros procedimentos’.

Ela assinalou que ‘é descabida a pretensão de condicionar a apresentação da resposta à acusação à produção antecipada de prova, como bem salientou o Ministério Público Federal em seu parecer sobre o caso’.

“Ademais, no caso, a defesa nem sequer sustentou que o acesso antecipado à integralidade do procedimento licitatório seria apto a embasar eventual hipótese de absolvição sumária. Desse modo, a juntada do documento antes da abertura de prazo para as alegações finais permite aos acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando-se, por conseguinte, o alegado prejuízo”, concluiu a ministra ao negar o habeas.