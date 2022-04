STJ mantém prisão preventiva de Flordelis

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve nesta terça-feira, 26, a prisão preventiva da ex-deputada federal Flordelis. Ela é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, e será levada a júri popular no próximo dia 9.

Flordelis está presa desde agosto do ano passado. A ordem foi dada dias após a cassação do seu mandato pelo plenário da Câmara. Com a perda do cargo, ela também deixou de ter direito à imunidade parlamentar, o que abriu caminho para que fosse mandada para a cadeia.

Os ministros concluíram que a prisão preventiva foi decretada para preservar o andamento da investigação e não viram irregularidade na medida. O julgamento foi unânime.

“Há muito se mostrava presente a necessidade da prisão”, defendeu o ministro Antonio Saldanha, relator do habeas corpus apresentado pela defesa da ex-deputada.

“A segregação antecipada foi decorrente de medidas cautelares que lhe foram impostas e tiveram que ser ampliadas paulatinamente pelo juízo, na medida em que se verificava a ineficácia das providências fixadas e o descaso absoluto da recorrente com a Justiça e com a apuração dos fatos”, acrescentou.

O Ministério Público Federal (MPF) diz que, antes de ser presa, Flordelis descumpriu medidas cautelares e tentou intimidar testemunhas.

O advogado Rodrigo Faucz, que assumiu a defesa da ex-deputada, afirma que ela é vítima de um ‘linchamento moral’ e não teve oportunidade de se defender. Também diz que o caso é ‘midiático’ e que não há fundamentos para mantê-la na prisão.

“A defesa apenas pede para que se garanta um julgamento justo e um procedimento adequado, com paridade de armas e com respeito às normativas constitucionais”, afirmou antes do julgamento.

Anderson do Carmo foi executado a tiros em Niterói, na região metropolitana do Rio, em junho de 2019. Além de Flordelis, outras dez pessoas foram denunciadas pelo crime. Quatro delas foram condenadas pela Justiça do Rio no último dia 13.

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Flordelis foi responsável por arquitetar o homicídio, por convencer os acusados a participarem do crime e por simular um latrocínio (roubo seguido de morte). Ela alega ser inocente.