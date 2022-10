STJ mantém penhora de honorários de advogado acusado de se apropriar de dinheiro da cliente

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que penhorou parte dos honorários do advogado Evaldo Salles Adorno, inscrito na Seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, para pagar dívida decorrente de apropriação indevida de valores que pertenciam a uma cliente. Ele foi condenado, em ação de reparação de danos materiais, a restituir o dinheiro que deixou de repassar à mulher – o advogado ganhou a ação na qual foi constituído e, depois de os valores correspondentes a tal sentença serem depositados em juízo, levantou o dinheiro sem enviá-lo para a cliente.

A decisão foi dada em ‘caráter excepcional’, afastando a regra da impenhorabilidade dos honorários. O despacho confirmado pelo STJ é do Tribunal de Justiça de São Paulo e determinou que a penhora preservaria uma parte suficiente dos honorários para garantir a subsistência do devedor e de sua família. As informações foram divulgadas pelo STJ.

Ao avaliar o caso, a relatora, ministra Nancy Andrighi, entendeu que a penhora dos honorários foi efetivada ‘resguardando-se percentual capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família’. A magistrada ponderou que não há ilicitude na medida, ressaltando que é possível a penhora dos honorários, independentemente da natureza dos valores apropriados indevidamente pelo advogado, ‘desde que se preserve percentual capaz de garantir a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família, o que deve ser examinado de acordo com as peculiaridades de cada hipótese concreta’.

Em seu voto, a ministra explicou que a jurisprudência considera que os honorários advocatícios têm natureza alimentar e são impenhoráveis. No entanto, há precedentes do STJ que, de forma excepcional, flexibilizaram a regra. Para isso, segundo Nancy é necessário não só a constatação de que houve a apropriação, pelo advogado, de valores do cliente, mas também a análise sobre as verbas em questão.

Segundo a relatora, se os valores apropriados indevidamente possuírem natureza de prestação alimentícia, é possível a penhora de honorários advocatícios para a satisfação da dívida. Por outro lado, de acordo com entendimento da Corte Especial do STJ, é inviável a penhora ‘se os valores apropriados indevidamente pelo advogado possuírem simples natureza alimentar – e não de prestação alimentícia – ou se possuírem qualquer outra natureza’.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO

