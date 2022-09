STJ mantém Dr. Jairinho preso e Monique em liberdade

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira (27) manter a prisão de Jairo Souza Santos Junior, conhecido como Dr. Jairinho, e permitir que Monique Medeiros da da Costa e Silva de Almeida permaneça em liberdade. Os dois são acusados do assassinato do menino Henry Borel, morto em março de 2021, aos quatro anos de idade. A acusação afirma que Jairinho provocou as lesões que causaram a morte do enteado e que a mãe, Monique, sabia que o garoto era agredido com frequência.

A decisão foi proferida em um habeas corpus impetrado por Monique em julho deste ano, quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que ela retornasse à prisão preventiva. A defesa de Jairinho ingressou posteriormente no HC para conseguir o benefício de responder em liberdade, mas não teve êxito.

Em abril deste ano, a juíza de primeira instância, Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal da capital carioca, revogou a prisão preventiva de Monique e determinou que ela utilizasse tornozeleira eletrônica. Além de não poder sair de casa, a acusada foi proibida de fazer contato com quaisquer pessoas além dos seus familiares e dos advogados de defesa. Nessa mesma decisão, a prisão do corréu foi mantida.

O Ministério Público recorreu e, na segunda instância, o desembargador relator Joaquim Domingos de Almeida Neto entendeu que o regime de monitoração arbitrado era “um híbrido de prisão e medida cautelar, uma quimera jurídica”. Ele acolheu a tese acusatória e deliberou que “faz-se necessário o restabelecimento da custódia preventiva ergastular, no caso concreto, notadamente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e o asseguramento de possível aplicação da lei penal”.

Um dos argumentos que os advogados de Monique utilizaram no HC é de que “a gravidade do crime deveria ser utilizada apenas na primeira fase da dosimetria de pena”, e não como justificativa para a prisão preventiva. O pedido também aponta que não pode haver antecipação da pena. De outro lado, a defesa do Dr. Jairinho ingressou no processo pedindo a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, que permite que, nos casos em que houver mais de um réu, o benefício dado a um se estenda aos demais.

Até a publicação desta matéria, o voto dos ministros do STJ ainda não foi publicado. Contudo, a assessoria de imprensa da Corte divulgou que o relator do caso, João Otávio de Noronha, argumentou que “não se pode decretar a prisão preventiva baseada apenas na gravidade genérica do delito, no clamor público, na comoção social, sem a descrição de circunstâncias concretas que justifiquem a medida extrema”. Noronha já havia concedido uma liminar no processo permitindo que Monique voltasse a responder ao processo em liberdade. A decisão desta terça consolidou o entendimento definitivo da Turma sobre o caso.

Já em relação a Jairinho, a Corte entendeu que, quando a prisão preventiva é revogada com base “em fundamentos essencialmente subjetivos”, não pode ser estendida aos outros réus. Como a mãe de Henry é acusada de cometer crimes de omissão, os desembargadores se posicionaram no sentido de que o padrasto não tem direito de usufruir dos mesmos benefícios que ela.

COM A PALAVRA, JAIRO SOUZA SANTOS JÚNIOR

O advogado Claudio Dalledone, que atua na defesa do Dr. Jairinho, sinaliza que deve continuar em busca da concessão de liberdade para acusado: “o STJ não concedeu a extensão dos motivos que libertaram Monique. E isso não impede que a defesa encaminhe um pedido para a Corte de Justiça julgar a liberdade do Dr. Jairo”.

COM A PALAVRA, MONIQUE MEDEIROS DA COSTA E SILVA DE ALMEIDA

A reportagem entrou em contato com os advogados Thiago Minagé e Hugo dos Santos Novais, que representam Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida nos autos. Contudo, até a conclusão da reportagem, não houve resposta.