STJ mantém demissão de ex-reitor da UnB por ‘desvio de finalidade’ no uso de verbas da universidade

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter a demissão do ex-reitor da Universidade de Brasília (UnB), Timothy Mulholland. O acadêmico foi desligado do cargo por meio de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apontou irregularidades em contratos da instituição de ensino firmados durante o período em que ele geria a universidade, em 2003.

Conforme o processo disciplinar, um contrato firmado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração (Fepad) no valor de R$ 800 mil apresentou problemas de execução. A contratação era destinada à prestação de serviços especializados e ao fornecimento de tecnologia para o setor rural. Após o processo interno, a comissão processante do PAD entendeu que houve desvio de finalidade do contrato, fugindo do previsto no estatuto da Fundação.

Ainda segundo o PAD, o acordo foi celebrado sem a participação do corpo técnico da UnB. Sobre a execução, a investigação apontou o uso de R$ 380 mil em despesas totalmente estranhas ao projeto inicial.

Ao ser desligado da instituição, o ex-reitor impetrou um mandado de segurança para retornar à função. O acusado sustentou, nos autos, que sua demissão seria ilegal e baseada em um processo viciado. No pedido recursal, a defesa de Mulholland também alega que a comissão investigativa não teria indicado, com clareza, quais atos de irregularidade culminaram na sua demissão, além de não comprovar que o servidor agiu com ‘dolo, culpa ou ofensa aos princípios da administração pública”.

Para o relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, o recurso ajuizado pela defesa não atendeu aos critérios necessários para a concessão do mandado de segurança. “No concernente à plausibilidade do direito invocado, constata-se, pelo menos nesta cognição inicial, não ser possível o deferimento do pleito liminar, avaliou o magistrado. “Deve prevalecer, por hora, a presunção de legalidade da sanção imposta ao impetrante, pois não evidenciado na inicial argumento relevante a ensejar a suspensão do ato ou situação que implique ineficácia da segurança pretendida, caso seja finalmente deferida”, continuou.

No relatório, Gonçalves também rebateu a tese da defesa de que um dos membros da comissão processante seria parcial em sua avaliação apenas por integrar outra comissão da casa. O Ministro avaliou que o processo levou em consideração uma série de provas apresentadas que sustentavam a acusação de prática de irregularidades pelo servidor. “A prova examinada no processo administrativo disciplinar foi vasta. Além dos instrumentos contratuais, aferição de datas e assinaturas neles constantes, encadeamento temporal dos atos e o exame da prestação de contas e notas fiscais entregues à auditoria da Controladoria-Geral da União, foram ouvidas 17 testemunhas e interrogados os sete acusados”, argumentou o ministro ao orientar pela manutenção do desligamento.

Acompanhando o voto do relator, por unanimidade, os ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiram por manter a demissão imposta ao ex-reitor da Universidade de Brasília.

COM A PALAVRA, O EX-REITOR DA UNB

A defesa irá recorrer, pois entende que o Professor Timothy Mulholland não pode responder objetivamente por atos que não foram praticados diretamente por sua pessoa. Todos os contratos, convênios e instrumentos jurídicos da Universidade eram assinados pelo Reitor, como representante máximo da Instituição, após parecer da assessoria jurídica da própria Universidade. Além disso, os atos de execução não foram praticados pelo Reitor, cabendo a outros setores da Universidade a fiscalização de tais atos. Enquanto Reitor, não chegaram ao seu conhecimento irregularidades referentes ao caso em questão, de modo que à época dos fatos não poderia ter adotado qualquer providência para impedir tais irregularidades.