STJ manda soltar motorista de aplicativo acusado de roubo na Bahia, preso há 10 meses

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu na última segunda-feira, 20, a liberdade do motorista de aplicativo Jefferson Bento Santana, preso em flagrante desde setembro de 2021, acusado de participar de assaltos na cidade de Feira de Santana, localizada a 116 km de Salvador (BA). O momento da saída de Jefferson do Conjunto Penal da cidade, registrado e publicado nas redes sociais, foi comemorado por amigos e familiares.

Segundo a defesa de Jefferson, no dia 23 de setembro de 2021, o motorista atendeu a uma corrida do aplicativo com destino a Rua Ibiabina, no bairro Mangabeira, e no local, embarcaram os dois supostos passageiros, que durante o trajeto, anunciaram o assalto e ordenaram que o condutor dirigisse. “Na mira de duas armas”, ele conduziu o veículo enquanto um dos passageiros descia em vários pontos da cidade e realizava roubos.

Desde o decreto de prisão, familiares e amigos de Jefferson tentaram provar sua inocência. Foram solicitados pela defesa do motorista de aplicativo, diversos pedidos de revogação da prisão e habeas corpus no decorrer dos 10 meses de prisão preventiva. Segundo o advogado do motorista de aplicativo, Marcos Silva, quando entrou no caso, em 5 de maio deste ano, já haviam quatro pedidos de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e um no Superior Tribunal de Justiça.

“Entrei com mais um Habeas Corpus no Tribunal de Justiça [do Estado da Bahia] e um Habeas Corpus no STJ e vários pedidos de revogação”, diz o advogado de defesa.

No dia 29 de março deste ano, a defesa de Jefferson pediu habeas corpus alegando excesso de prazo da prisão, uma vez que o motorista se encontrava custodiado há mais de 90 dias. Com a medida não reconhecida, a Justiça justificou ausência de regularidade formal, já que o processo busca-se inicialmente a revogação da prisão preventiva do motorista de aplicativo, acusado de coautoria no roubo e, entre outras razões, que a morosidade no processamento do feito criminal advém da complexidade da causa “não tendo sido demonstrado qualquer desídia ou atraso que possa ser creditado ao juízo processante.”

Segundo o advogado, foram realizadas perícias no veículo conduzido por Jefferson e nos celulares dos outros acusados -ambas requeridas pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, onde o caso tramita – que segundo ele, ajudaram a provar a não coautoria do motorista nos assaltos.

“Verificou-se que não tinha nenhuma ligação de Jefferson com os outros acusados. Isso inclusive foi um dos fatores que fizeram com que o Ministério Público, por três vezes, desse o parecer favorável [à revogação da prisão preventiva]”, explicou Marcos.

A decisão de revogação da prisão, assinado pelo relator o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, concluiu que os mínimos indícios que ligavam os assaltantes a Jefferson nos roubos relatados nas denúncias, “já não subsistem de modo a justificar a sua manutenção provisória no cárcere, a qual, para nós, a partir desse momento, se reveste em de ilegalidade”. Ainda conforme a decisão, “tais provas confluem para a inocência de Jefferson, o qual tudo indica, também fora vítima dos denunciados”.

Segundo o advogado de Jefferson Bento Santana, Marcos Silva, o STJ concedeu a liberdade provisória e a defesa, a partir de agora, buscará a inocência do motorista.

“Nós entramos com o habeas corpus e o STJ não reconheceu, mas deu a liberdade de ofício. Ele já está em liberdade provisória. O momento de se buscar a inocência será agora, que será quando a juíza sentenciar. [A juíza] vai abrir vista ao Ministério Público, depois a defesa para fazer as últimas alegações e depois a juíza decidirá de forma definitiva.”, explica o advogado de defesa.

Caso

A denúncia por roubo contra Jefferson e os dois denunciados foi oferecida no dia 29 de setembro de 2021, pelo Ministério Público do Estado da Bahia, através do promotor de Justiça Marcos Santos Alves Peixoto. Nela, foram apresentados os fatos de que no dia 23 de setembro do mesmo ano, a Polícia Militar do Estado da Bahia tomou conhecimento de uma série de assaltos praticados em um veículo pelos acusados no bairro Mangabeira, para onde foi acionada uma guarnição para realizar diligências no local.

Segundo a denúncia de ação penal, assim que identificados, os agentes deram ordem de parada aos acusados, que fugiram do local em direção à Avenida Fraga Maia. “Os increpados reduziram a velocidade do veículo e abandonaram o carro, se pondo a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição.” Segundo informações da defesa, Jefferson teria saltado do veículo em movimento, que bateu contra um poste de iluminação. Um dos acusados foi atingido por arma de fogo.

Na abordagem foram encontradas 01 arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, municiado com 03 cartuchos e 03 cápsulas deflagradas; e 01 simulacro de arma de fogo.Jefferson Bento Santana e mais dois acusados foram presos em flagrante.