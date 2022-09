STJ inocenta pintor acusado de portar arma de fogo; defesa alega tortura policial

O Superior Tribunal de Justiça concedeu nesta terça-feira (13) um habeas corpus a um pintor de 30 anos acusado de portar arma de fogo. Na primeira instância, reconheceu-se que o flagrante foi ilegal, pois o exame de corpo de delito confirmou as agressões que ele afirma ter sofrido por parte dos policiais que o abordaram. Contudo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atendendo a um recurso do Ministério Público, reverteu a decisão e condenou o homem. A Defensoria Pública afirma que ele foi torturado.

Devido a essa mudança no entendimento da Justiça, o acusado foi preso novamente. Nesta quarta (14), Marco Antonio Novaes de Abreu, juiz da 2ª Vara Criminal de Madureira (região metropolitana do Rio de Janeiro), determinou que fosse expedido o seu alvará de soltura, graças à decisão do STJ.

Documento Leia a sentença de 1º grau PDF

Até a publicação desta reportagem, o voto do ministro Sebastião Reis Júnior, relator do caso, não foi disponibilizado. Contudo, de acordo com a certidão de julgamento do processo, a 6ª turma do STJ o acompanhou. Em trecho divulgado pela assessoria de imprensa do tribunal, o relator teria se pronunciado no sentido de que “os elementos de informação relativos ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido encontram-se contaminados pela nulidade decorrente da agressão, constatada por meio de laudo de exame de integridade física”. O acórdão cassou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio e restabeleceu a absolvição do homem.

A Corte acolheu os pedidos formulados pelo defensor público Eduardo Newton, que representa o pintor. Ele afirma que o acusado sofreu tortura. “É como se não fosse visto como um vício, como uma nulidade por essa câmara criminal – e por grande parte do Tribunal do Rio – a brutalidade praticada pela Polícia Militar”, conclui o defensor. Na petição inicial do HC consta um trecho do exame de corpo de delito feito pelo pintor. O laudo teria concluído que o homem estava com “escoriações com crostas hemáticas em pálpebra inferior direita” e “tumefação tênue em dorso nasal”.

Na segunda instância, o voto do desembargador Carlos Eduardo Roboredo afirma que “o argumento de que o Réu informou ter sido agredido por Policiais com um chute no rosto, com suposto respaldo no laudo de exame de corpo de delito, é meramente especulativo” e que “o Acusado é reincidente em crimes dessa natureza”. A decisão é de dezembro do ano passado.

Documento Leia o acórdão do TJ do Rio de Janeiro PDF

Outro ponto argumentado pelo defensor público perante o STJ é que não foi feita audiência de custódia no caso. Em virtude do início da pandemia – pois o processo começou em julho de 2020 – o ato foi realizado de forma remota. Apesar do laudo do exame de corpo de delito já estar no processo, “o caso dele foi só análise do papel. Nenhum promotor, nenhum juiz, nenhum defensor teve contato visual com o preso”, explica Newton.

A pedido do ministro relator, o STJ enviou um ofício para o Tribunal Militar do Rio de Janeiro indagando sobre procedimentos contra os policiais responsáveis pela abordagem do pintor. A resposta, juntada no processo no último dia dez, foi negativa.

A reportagem procurou o Ministério Público do Rio de Janeiro, mas não obteve resposta até a publicação.