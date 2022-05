STJ forma lista de juízes federais para duas vagas de ministros da Corte que serão escolhidos por Bolsonaro

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formou, nesta quarta-feira, 11, a lista a ser enviada para o presidente Jair Bolsonaro, que indicará dois novos ministros para a Corte. Os nomes escolhidos pelos integrantes do Tribunal foram os dos desembargadores Messod Azulay Neto (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), Ney Bello (TRF-1), Paulo Sérgio Domingues (TRF-3) e Fernando Quadros da Silva (TRF-4).

As cadeiras no STJ ficaram vagas após as aposentadorias dos ministros Napoleão Maia e Nefi Cordeiro. Ambos juízes federais, eles deixaram o STJ em dezembro de 2020 e em março de 2021, respectivamente.

Em razão de duas vagas destinadas à Justiça Federal estarem abertas, os ministros do STJ decidiram elaborar uma lista quádrupla, ao invés do tradicional documento com três nomes de candidatos à corte.

Cada integrante do STJ escolheu quatro nomes de sua preferência, sendo que cada desembargador que almeja uma vaga na Corte precisava ter no mínimo 17 votos para que seu nome fosse levado ao chefe do Executivo.

Os nomes de Messod Azulay Neto e Ney Bello foram os primeiros a serem escolhidos pelos ministros do STJ, recebendo 19 e 17 votos cada, respectivamente.

Messod é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi advogado e ingressou no TRF-2 há 15 anos, atualmente atuando como presidente da corte regional. Além disso, o magistrado foi foi Diretor Geral do Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro, entre 2013 e 2015.

Já Ney Bello é graduado pela Universidade Federal do Maranhão, atuou como promotor e procurador da República antes de ingressar na Justiça Federal, e foi juiz assistente da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Como mostrou o Estadão, o desembargador do TRF-1 tem como cabo eleitoral o ministro Gilmar Mendes.

Após o presidente Jair Bolsonaro escolher dois nomes entre os indicados pelo STJ, os candidatos deverão passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois, os nomes também tem de ser aprovados no Plenário da Casa.

O Superior Tribunal de Justiça é composto por 33 ministros – hoje contando apenas com 31. Um terço das cadeiras é ocupado por desembargadores federais e outro por desembargadores estaduais. A parcela restante é composta por advogados e integrantes do Ministério Público, que são escolhidos de forma alternada e em partes iguais.

Ao todo, 15 desembargadores federais se inscreveram para as duas vagas abertas no STJ: Carlos Augusto Pires Brandão, Daniele Maranhão Costa, Marcos Augusto de Sousa, Mônica Sifuentes, Néviton Guedes e Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; Aluísio Gonçalves de Castro Mendes e Messod Azulay Neto, do TRF-2; Paulo Sérgio Domingues, do TRF-3; Fernando Quadros da Silva, João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen, Victor Luiz dos Santos Laus e Vivian Josete Pantaleão Caminha, do TRF-4; e Cid Marconi Gurgel de Souza, do TRF-5.