STJ decide se aceita denúncia contra Witzel; assista ao vivo

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decide nesta quinta-feira, 11, se aceita a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o governador afastado do Rio, Wilson Witzel (PSC), na esteira da Operação Tris in Idem, aberta em agosto do ano passado, e o coloca no banco dos réus por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro.

No mesmo julgamento, os ministros também devem decidir sobre a renovação do afastamento do cargo, que se encerra no fim deste mês. O governador também está afastado por determinação do Tribunal Especial Misto que conduz o processo de impeachment.

Assista vivo a sessão do STJ: