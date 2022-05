STJ decide não ser admissível a prestação de contas em ação de inventário

Na última terça-feira, dia 17, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu não ser admissível a prestação de contas incidentalmente em ação de inventário, devendo ser proposta ação autônoma de exigir contas.

No caso julgado, a inventariante (uma idosa de 98 anos) buscava a reforma de uma decisão que determinou a prestação de contas sobre a alienação de um imóvel decorrente do espólio de sua irmã, vendido para saldar dívidas há mais de 13 anos. A determinação se deu a pedido de hospital que é credor do espólio, em razão de gastos da falecida ainda em vida.

De acordo com a Relatora do caso, Ministra Nancy Andrighi, não é admissível a prestação de contas de maneira incidental ao processo de inventário. Segundo o entendimento da Terceira Turma, é necessário que se ajuíze ação autônoma de exigir contas em desfavor do inventariante (REsp 1.941.686/MG).

O inventariante desempenha um encargo público, sendo um auxiliar do juízo no inventário. As funções da pessoa designada a assumir o encargo de inventariante são bastante claras e estão previstas em lei. Dentre as funções a serem exercidas, está a de prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar.

Não havendo determinação do juízo e na hipótese de algum herdeiro ou credor ter interesse na prestação de contas dos bens que foram deixados pela pessoa falecida e que estão sob posse e administração da figura do inventariante, caberá ao interessado propor ação de exigir contas, prevista no Código de Processo Civil, considerando o dever legal de o inventariante prestá-la.

Qualquer pessoa que seja beneficiária do espólio poderá propor a ação de exigir contas, assim como eventual cônjuge ou companheiro da pessoa falecida, eis que também poderá ser afetado pela má gestão dos bens que tenha parcela em virtude da sua meação.

Ressalta-se que caso o inventariante não cumpra adequadamente alguma das suas atribuições, dentre elas, a de prestar contas sempre que determinado pelo juízo ou através de ação autônoma de exigir contas, poderá ser removido de sua função, sem prejuízo de eventual responsabilidade por perdas e danos causados aos herdeiros ou a terceiros.

Em outras palavras, comprovando-se que a pessoa designada pelo juízo para administrar os bens da pessoa falecida até a resolução do inventário não está exercendo adequadamente o múnus, colocando, inclusive, em risco o patrimônio deixado, poderá não só ser destituída do seu cargo como também ser responsabilizada civilmente pelos danos causados aos herdeiros e interessados.

Conquanto veja-se, com bastante frequência, herdeiros digladiando sobre quem será a pessoa nomeada como inventariante, frente à ilusão de que esta figura faz jus a algum benefício ou espécie de mérito, a verdade é que se trata de um encargo bastante exaustivo e, por vezes, solitário.

As batalhas instauradas entre os herdeiros em busca da inventariança, obstaculizando o andamento do inventário, em sua grande maioria, não se justificam e apenas atrasam a resolução e a partilha dos bens, gerando ainda mais dor e sofrimento a todos os envolvidos. No entanto, havendo indícios de malversação dos bens do espólio ou má administração, a legislação brasileira possui meios hábeis de combater este tipo de conduta.

*Laísa Santos, advogada da área de Planejamento Patrimonial, Família e Sucessões. Sócia do escritório Schiefler Advocacia