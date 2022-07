STJ manda apreender passaporte de homem que não pagou pensão alimentícia durante sete anos

Os ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram confirmar decisão que mandou apreender o passaporte de um homem no âmbito de uma execução de dívida alimentar – ação que cobra valores de pensão alimentícia atrasada. O devedor alegou, no processo, ‘precária situação financeira’ e se recursou a pagar, por sete anos, valor determinado em sentença, mas, enquanto isso, morava em ‘endereço nobre’ e a fazia viagens internacionais, com passagens de primeira classe.

O caso chegou ao STJ após o condenado entrar com habeas corpus contra decisão de segunda instância que manteve a apreensão do passaporte do devedor. Os magistrados acompanharam o voto do relator, e considerou que o homem ‘não demonstrou a alegada dificuldade financeira para quitar o débito’. O caso corre sob segredo de Justiça. As informações foram divulgadas pelo STJ.

Em seu voto, Buzzi ponderou que o STJ firmou diretrizes para balizar a adoção de ‘chamadas medidas executivas atípicas’, entre elas: ‘existência de indícios de que o devedor possui patrimônio para cumprir a obrigação; fundamentação da decisão com base nas especificidades constatadas; utilização da medida atípica de forma subsidiária; e observância do direito ao contraditório e da proporcionalidade’.

No caso, o magistrado considerou que ‘suposta colisão entre o direito do credor, de receber a verba alimentar, e o do devedor, de se locomover para fora do país, deve se resolver pelo sopesamento de tais direitos’, devendo o juiz do caso punir ‘qualquer comportamento abusivo das partes’.

“Não é correto o devedor deixar de pagar uma dívida e utilizar-se desses valores para, como no caso dos autos, ostentar um padrão de vida luxuoso”, declarou o ministro, lembrando que o débito foi reconhecido em decisão judicial.

A avaliação do ministro foi a de que a retenção do passaporte teve como objetivo reprimir o comportamento do executado, que, mesmo diante de uma ‘situação econômica de ostentação patrimonial’, conseguiu se furtar ao pagamento da dívida. De acordo com o processo, haveria patrimônio do executado em nome de terceiros.

“A apreensão do passaporte para forçar o devedor ao adimplemento de uma obrigação não viola o núcleo essencial do direito fundamental à liberdade, porquanto o devedor poderá, mesmo sem aquele documento, transitar normalmente pelo território nacional e, inclusive, em países do Mercosul”, afirmou.