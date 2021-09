STJ condena Azul a pagar indenização de R$ 10 mil por desembarcar adolescente a cem quilômetros do destino

A 3.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou a Azul Linhas Aéreas a pagar R$ 10 mil de indenização por ter desembarcado fora do destino um adolescente de 15 anos que viajava sozinho para encontrar o pai.

O caso aconteceu no carnaval de 2014. De acordo com o processo, o jovem embarcou no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, com destino a Cacoal, município rondoniense a 400 quilômetros da capital Porto Velho. O trajeto previa uma conexão em Cuiabá. Na parada, o adolescente foi informado do cancelamento do segundo voo. Isso porque apenas seis passagens tinham sido vendidas.

Com a mudança, ele teve que esperar nove horas por um novo voo e precisou desembarcar a cem quilômetros do destino, para onde seguiu viagem de carro.

Em sua defesa, a Azul sustentou que um atraso no voo do trecho de origem, causado pelo fluxo em Guarulhos no feriado, inviabilizou a conexão do adolescente, que foi realocado para outro voo com destino a Ji-Paraná, de onde seguiria de van, fornecida pela companhia, até o destino contratado. A empresa destacou que prestou assistência ao menor e cobriu alimentação, hospedagem e transporte, consentidos pelo passageiro.

À Justiça, a família explicou que o menor nunca tinha feito uma viagem interestadual sozinho e defendeu que, se a companhia tivesse cumprido a programação, não teria sido necessária hospedagem em cidade desconhecida e nem esperas prolongadas no aeroporto.

A indenização tinha sido negada em primeiro e segundo grau na Justiça de Rondônia, que não viu motivos para compensação por dano moral no episódio, tendo em vista que a Azul minimizou os transtornos causados.

Ao analisarem o recurso da família, os ministros do STJ entenderam em sentido posto. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do caso, concluiu que o descumprimento do contrato pela companhia aérea não se caracterizou apenas pelo cancelamento do voo, mas por uma longa espera e pela aflição causada ao adolescente e a seus familiares.

“É incomensurável a aflição que se impõe aos pais do menor, e, aliás, em qualquer cidadão, que já tenha experiência a missão da maternidade e da paternidade ou mesmo que não tenha logrado viver essa experiência. De furtos, a roubos, passando por drogas, à violência sexual, ou mesmo a sequestro, ou seja, toda a sorte de males que poderiam claramente ter sido experimentados pelo menor, potencializados na visão dos seus pais, por um período interminável de 9 horas”, diz um trecho do voto do relator.

Para o ministro, o fato de a companhia aérea ter garantido alimentação e hospedagem para o menor era o mínimo a ser feito, além de ser exigido pelas normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Azul também foi obrigada a compensar o pai do passageiro pelos custos com o deslocamento até a outra cidade para buscar o filho.

COM A PALAVRA, A AZUL

A reportagem entrou em contato com a Azul e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.