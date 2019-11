STJ bloqueia R$ 581 mi do esquema de venda de sentenças no Tribunal da Bahia Ministro Og Fernandes acolheu pedido da Procuradoria-Geral da República para desencadear Operação Faroeste na manhã desta terça, 19; segundo o Ministério Público Federal, as supostas decisões ilícitas investigadas teriam permitido grilagem de cerca de 360 mil hectares de terra no oeste baiano