STJ aplica Lei Maria da Penha para mulher transexual

A 6ª Turma do STJ determinou a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) a uma mulher transexual, em julgamento do Recurso Especial 1.977.124, ocorrido nesta terça-feira (05/04/2022). Trata-se de relevantíssima aplicação do princípio constitucional da isonomia, bem como considerável avanço do Judiciário em direção ao atendimento do anseio por uma sociedade mais justa e equânime para TODAS as pessoas que a integram.

Com efeito, o Direito tem sua origem nos fatos sociais. Consequentemente, há um natural descompasso entre a velocidade das mudanças sociais e a adaptação da lei a essas alterações. De toda forma, a decisão do STJ traz luz a uma questão sombria da sociedade brasileira: a violência contra a mulher somada à violência contra pessoas trans.

Importante relembrar que a Lei Maria da Penha entrou em vigor há mais de 15 anos, em agosto de 2006, com o objetivo de tentar prevenir e diminuir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

A inspiração veio de Maria da Penha, farmacêutica brasileira, natural do Ceará, vítima de dupla tentativa de feminicídio pelo seu ex-marido, Marco Antonio, que acabaram tornando-a tetraplégica.

O caso de Maria da Penha, emblemático e representativo da situação de milhares de mulheres, apenas foi solucionado após 19 anos, quando o Brasil foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, resultando na lei que levou seu nome.

Desde então, o alcance da Lei Maria da Penha era determinado por decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça dos Estados, as quais, infelizmente, negavam às mulheres transgênero a possibilidade de utilizar as prerrogativas da Lei Maria da Pena para sua proteção, sob o equivocado argumento de que a legislação não seria a elas aplicável em razão do seu sexo biológico.

Felizmente, um desses casos chegou ao STJ e a 6ª Turma, em decisão inédita sobre o tema, por unanimidade, decidiu que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada em casos nos quais as vítimas são mulheres transgênero.

No caso julgado, uma mulher trans foi espancada pelo seu pai devido exatamente a sua identificação com outro gênero, motivo pelo qual ela requereu medidas protetivas previstas na Lei da Maria da Penha, incluindo o afastamento do agressor, seu pai, do lar.

Em 1ª instância, o magistrado negou as medidas protetivas requeridas indicando que a Lei Maria da Penha não seria a ela aplicável, pois a expressão “gênero” somente incluiria sexo biológico feminino.

Em recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença, justificando que “mulher” e “homem” seriam conceitos científicos e biológicos, impossibilitando, portanto, a aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres trans.

O Ministério Público de São Paulo então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a própria Lei Maria da Penha indica sua aplicação ao gênero feminino e não ao sexo feminino. Sendo assim, caberia a simples aplicação literal da lei, que em seu artigo 5º determina que é configurada como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Na mesma linha da argumentação do Ministério Público, a subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, em sua sustentação oral perante os Ministros, destacou a importância do entendimento do significado da palavra gênero existente na lei e ainda aponta a sua origem e finalidade: “esta lei veio em socorro de pessoas agredidas no ambiente doméstico em razão do gênero”.

O Ministro Relator do recurso, Rogério Schietti, chamou a atenção para a transfobia existente na sociedade brasileira, enfatizando que o Brasil é o país recordista em índices de assassinatos de pessoas trans do mundo.

Nesse sentido, destaca-se que, de acordo com o Dossiê Assassinatos e Violências Contra Travestis e Transexuais Brasileiras, estudo realizado pela ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), no Brasil, em 2021, pelo menos 140 pessoas trans foram assassinadas, sendo, destas, 135 travestis, números que fazem do Brasil o país que mais assassina pessoas trans no mundo, pelo 13º ano consecutivo .

O Relator ainda explicou que o julgamento tratava da “ vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos” que não pode ser excluída da lei “ especialmente nestes tempos de naturalização de falas de ódio contra minorias ”. Falou ainda sobre a diferença entre gênero, sexo e identidade de gênero, concluindo que “mulher trans mulher é”.

Assim é que, seguindo o entendimento do Relator, a 6ª Turma, por unanimidade, acolheu o recurso do Ministério Público de São Paulo, estendendo às mulheres trans a aplicação da Lei Maria da Penha e, consequentemente de suas medidas protetivas.

Por enquanto, o entendimento vale apenas para o caso concreto. O que se espera, no entanto, é que esse julgamento sirva de norte para casos semelhantes, para que fique claro para as mulheres trans que nosso Judiciário e nossas leis não as ignoram, não as excluem, pelo contrário, protege-as e reconhece-as como integrantes da sociedade.

A decisão do STJ é exemplo de inclusão, e precisa ser replicada em casos semelhantes para que possamos mudar esse tenebroso cenário de violência de gênero e deixarmos a vergonhosa liderança dentre os países que mais matam pessoas trans.

*Marcella Almeida, Rafael Stuppiello e Sávio Andrade são advogados do Machado Meyer Advogados