STJ anula prova obtida por policial que se passou por investigado no telefone ao negociar drogas

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça anulou ação penal que condenou um homem por tráfico de drogas a 5 anos e 8 meses de prisão, em razão da nulidade de prova obtida por policiais que atenderam o telefone do acusado, se passaram por ele, e negociaram venda de entorpecentes.

Documento ALÔ, AQUI É O TRAFICANTE PDF

Segundo consta no depoimento dos próprios agentes à Polícia do Rio Grande do Sul, ‘em razão da atitude suspeita’, eles fizeram uma abordagem a um veículo ocupado por dois homens, Flávio e Lucas.

Os agentes encontraram no interior do veículo três buchas de cocaína, um tijolo de maconha, diversos aparelhos telefônicos, ‘e em poder do réu Flávio R$ 642,00 em dinheiro trocado’.

“No momento em que abordavam os réus, Lucas recebeu uma mensagem de texto em seu celular que solicitava a entrega da droga a uma mulher de calça preta e blusa branca”.

“Após conduzirem os réus à 3.ª DP, o celular de Lucas continuou a receber chamadas, e ao atenderem uma delas, um consumidor solicitou a compra de drogas, combinando o local da entrega e informando as vestimentas que estaria usando a fim de facilitar sua identificação. Ao se deslocarem até o local indicado pelo consumidor, fizeram uma ligação para o número do telefone que havia ligado, quando ouviram o telefone tocar no bolso da calça de um rapaz que estava com as mesmas roupas que havia sido informado. Após abordá-lo, foi conduzido a DP e confessado que teria encomendado a droga”, narra o Boletim de Ocorrência.

Em sentença, a Justiça considerou a prova ao condenar o réu. “No entanto, além do relato da testemunha supra prestado no

inquérito policial, os policiais confirmaram a traficância, fornecendo elementos suficientes para alicerçar um juízo condenatório, pois relataram que ao atenderem o telefone celular do réu Lucas, um consumidor encomendou a compra da droga, informando o local para negociação e as vestimentas que estaria usando”.

Em julgamento no STJ, o ministro relator do habeas corpus, Sebastião Reis Júnior, afirmou que o ‘vício ocorrido na fase investigativa atinge o desenvolvimento da ação penal, pois não há prova produzida por fonte independente ou cuja descoberta seria inevitável’.

“Até o testemunho dos policiais em juízo está contaminado, não havendo prova autônoma para dar base à condenação.”

O ministro afirma que ‘não é outra a conclusão a que chego neste caso, principalmente considerando a particularidade que difere esta situação daquela analisada no precedente mencionado: o policial atendeu ao telefonema sem autorização e passou-se pelo paciente para fazer a negociação de drogas e provocar o flagrante’.

“Não pode ser tida como legítima essa conduta do policial nem a de obter acesso, sem autorização pessoal nem judicial, aos dados do aparelho de telefonia móvel em questão. Também não se pode afirmar que o vício ocorrido na fase investigativa não atinge o desenvolvimento da ação penal, como quer fazer crer o Ministério Público Federal no parecer (fl. 208)”, anotou.

“Que base teria a denúncia ou a condenação se não fossem os testemunhos dos policiais contaminados pelas provas que obtiveram ilegalmente? Não se trata de prova produzida por fonte independente ou cuja descoberta seria inevitável”, concluiu.