STJ adia julgamento de recurso de Flávio Bolsonaro sobre caso Queiroz

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou o julgamento previsto para esta terça-feira, 16, de um recurso do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) para suspender as investigações do caso Queiroz, revelado pelo Estadão. A nova data do julgamento não foi marcada.

A investigação mira um suposto esquema de ‘rachadinha’ (um esquema de devolução de parte dos salários) no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, quando ele era deputado estadual. Em março, a defesa de Flávio Bolsonaro acionou o STJ para barrar a continuidade da investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, sob a alegação de que houve quebra de sigilo fiscal e bancário ilegal.

Em dezembro de 2018, o Estadão revelou que um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) encontrou movimentações atípicas nas contas bancárias de Queiroz, por onde passou R$ 1,2 milhão, entre saques e depósitos.

Em abril, o pedido de Flávio para barrar a continuidade da apuração foi negado pelo ministro Felix Fischer, do STJ. Depois da decisão de Fischer, a defesa entrou com um recurso, que será analisado pela Quinta Turma do STJ, especializada em matérias penais.

Agenda. A Quinta Turma é composta por cinco ministros: Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.

Paciornik esteve hoje no Palácio do Planalto. Procurado pela reportagem, o ministro não informou a agenda.

Em entrevista publicada em dezembro do ano passado, o advogado Frederick Wassef, que representa Flávio, afirmou ao Estadão que a investigação sobre “rachadinha” é fundamentada em “premissas falsas”.

“Movimentar dinheiro não é crime. Qualquer brasileiro pode depositar, sacar, comprar, transferir, emprestar. Nós precisamos separar as coisas. O que tem de se ver é a conduta. Existem provas robustas de crime? Ou vamos agora pegar milhões de movimentaçõezinhas que cada brasileiro fez e atribuir àquilo ilação de que é crime? Há várias premissas falsas na investigação, como a existência de funcionários fantasmas”, afirmou Wassef na ocasião.